El Betis confirma malas noticias para Ángel Ortiz: otro que dice adiós a la temporada

El carrilero extremeño estaba a punto de volver después de cinco semanas de lesión en el hombro derecho, pero en el entrenamiento del pasado martes sufrió unas molestias en el muslo de su pierna izquierda que le dejan fuera de combate para las cinco últimas jornadas de LaLiga EA Sports

La semana se le está haciendo muy larga al Real Betis, que después de gozar de tres días de descanso después del empate del pasado viernes ante el Real Madrid ha realizado dos entrenamientos marcados por las malas noticias. Si el martes por la mañana se confirmaba que Marc Bartra se perderá lo que resta de curso por culpa de una fascitis plantar, en la mañana del miércoles se daba a conocer un nuevo problema físico de Ángel Ortiz, quien justo cuando estaba a punto de volver de una dolencia que le mantenía parado desde finales de marzo ha sufrido otro contratiempo que también le obliga a decir adiós a los cinco encuentros ligueros que le quedan a la temporada 2025/2026.

El parte médico de Ángel Ortiz: lesión miofascial en el muslo de su pierna izquierda

"Después de su reincorporación completa a los entrenamientos con el grupo tras la lesión de hombro sufrida el pasado mes de marzo, nuestro jugador Ángel Ortiz ha presentado unas molestias en el muslo izquierdo el pasado martes, que tras las pruebas realizadas confirman una lesión miofascial en el bíceps femoral de su pierna izquierda", explica el Real Betis en un comunicado publicado a través de sus canales oficiales para difundir el parte médico del joven carrilero extremeño.

"Su reincorporación al grupo dependerá de la evolución del proceso de recuperación", añade el club de las Trece Barras, que como suele ser habitual no se moja en cuanto a tiempo estimado de baja se refiere. No obstante, los expertos consultados por ESTADIO Deportivo consideran altamente improbable que el futbolista de Almendralejo (Badajoz) pueda reaparecer antes de que se agoten las cinco últimas jornadas de LaLiga EA Sports.

En este sentido, explican que lo primero para acotar fechas sería poder saber el alcance real de la lesión -que tampoco se detalla en el parte médico-; pero apuntan que el grado más bajo requiere de dos o tres semanas de convalecencia -a la temporada sólo le quedan 25 días para el final-, una rotura parcial está entre las cuatro o seis semanas y una rotura completa rondaría los tres meses.

Adiós a la 2025/2026: los números de Ángel Ortiz en su primer curso en la elite

De este modo, Ángel Ortiz se ve obligado a poner punto y final a la que ha sido la primera temporada como miembro del primer equipo a todos los efectos. Aunque ha jugado toda la 25/26 con el dorsal 40, el extremeño firmó el pasado verano la renovación de su contrato hasta el 30 de junio de 2029 y el acuerdo incluía quedarse a las órdenes de Manuel Pellegrini, quien ya le había dado seis encuentros en la pasada 24/25.

En esta 25/26, ha sumado 1.379 minutos repartidos entre 23 encuentros oficiales entre LaLiga EA Sports (13), UEFA Europa League (6) y Copa del Rey (4) en los que dio dos asistencias y estrenó su casillero anotador con el gol que marcó en el 1-4 al Torrent CF, en la segunda ronda copera. El último partido de este canterano de sólo 21 años tuvo lugar el pasado 22 de marzo, en el estadio Nuevo San Mamés de Bilbao ante el Athletic Club (derrota por 2-1), justo antes del parón liguero por los compromisos de las selecciones nacionales.

Ángel Ortiz salió en el once titular del Real Betis, pero se vio obligado a pedir el cambio en el descanso y a dejar su sitio en el campo a Héctor Bellerín después de sufrir una subluxación en el hombro derecho que le ha tenido parado durante cinco semanas. Justo cuando se daba por hecho que volvería a una convocatoria para el choque de este domingo ante el Real Oviedo, la mala suerte se ha cebado con él en forma de una nueva lesión que nada tiene que ver con la anterior y que esta vez se encuentra localizada en el muslo de su pierna izquierda.