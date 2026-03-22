Ángel Ortiz vuelve con una subluxación en su clavícula derecha

El carrilero diestro se lastimó al caer mal y tuvo que ser sustituido al descanso, marchándose de San Mamés con un cabestrillo a la espera de nuevas pruebas

Ángel Ortiz regresa lesionado de San Mamés, tras sufrir una aparatosa caída antes del ecuador del primer tiempo y lastimarse el hombro derecho. Ocurrió en una acción defensiva con Álex Berenguer y, aunque pudo volver al terreno de juego y aguantar hasta el descanso (siendo, además, uno de los más peligrosos del Real Betis en ataque), fue sustituido por Héctor Bellerín a la vuelta de vestuarios. En cierta forma, dio tiempo el de Almendralejo al badalonés para que éste calentara, más allá de que, en cuanto se le enfrió la zona, le fue imposible aguantar el dolor, debiendo ser asistido por los servicios médicos del club verdiblanco.

Tras el choque, se marchó con un cabestrillo el carrilero extremeño, informando la entidad de que la exploración inicial desvela una más que posible subluxación de clavícula, aunque serán las pruebas este lunes las que precisen tanto la dolencia en concreto (especialmente, si hay algún ligamento o músculo afectado también) como el tiempo de recuperación, que no bajará de las 2-3 semanas en el escenario más optimista, aunque a veces este tipo de problemas requieren de un mes a mes y medio de convalecencia. Eso, tratándose de un tratamiento conservador, pues, de requerir quirófano, se habría acabado la temporada para él.

Todos cruzan los dedos en la expedición bética, que volvía esta misma noche a Sevilla para iniciar un descanso de dos jornadas (lunes y martes), reintegrándose al trabajo el miércoles a las 10:30 horas en el campo 3 de la Ciudad Deportiva Luis del Sol para iniciar los entrenamientos de la primera semana de parón de selecciones. Un descanso que vendrá de perlas a hombres como Antony Matheus dos Santos, suplido al descanso sin molestias pero más apagado de lo habitual. Sigue renqueante del pubis bajo el paulista, al que le cuesta encadenar jueves y domingos. Con un golpe del jueves, Sofyan Amrabat aguantó todo el partido ante el Athletic Club sin problemas.

Un recuento ante el Espanyol que puede deparar alguna sorpresa

Los tiempos del grupo no son los mismos para Giovani Lo Celso e Isco Alarcón, que siguen su plan personal de rehabilitación para recuperarse de una lesión muscular y una artroscopia en el tobillo derecho, respectivamente. Será seguramente pronto para el de Arroyo de la Miel, aunque su reincorporación al grupo dependerá exclusivamente de sus sensaciones, si bien podría llegar ante el RCD Espanyol el rosarino, unos pasos más adelantado. Quien será baja con toda seguridad, salvo sorpresa mayúscula, es Ángel Ortiz por la subluxación en la clavícula derecha sufrida en San Mamés.

La mejor noticia este domingo, aparte de que la quinta plaza no ha corrido peligro, es que Antony Matheus dos Santos no vio la quinta amarilla del ciclo, tampoco el 'Chimy' Ávila, por lo que ambos estarán disponibles ante los 'pericos'. El único amonestado fue Natan de Souza, pero es la sexta, primera del nuevo ciclo. Igualmente, habrá que estar pendiente de los internacionales que se marchan con sus respectivas selecciones. Descansarán 'Cucho' Hernández y Sofyan Amrabat, como Gio Lo Celso, mientras que sigue sin viajar el paulista. Finalmente, los citados son Pablo Fornals, Álvaro Fidalgo, Pablo García, Ez Abde, Ricardo Rodríguez, Junior Firpo y Cédric Bakambu.