Un gran salto para Álvaro Fidalgo, oportuno descanso para Cucho Hernández: los internacionales del Betis en el parón de marzo

El estreno del asturiano con México y la ausencia del colombiano, que se queda en casa junto a Antony o Amrabat, destacan en la lista con los futbolistas que se marcharán la próxima semana. Dedos cruzados con Junior Firpo, que vuelve a su país tras una larga lesión

El Real Betis ha visto ampliada su diáspora de jugadores internacionales en las últimas horas, con el debut en México del nacionalizado Álvaro Fidalgo y con la decisión de la selección española de convocar a Pablo Fornals con la absoluta, así como de mantener la confianza en Pablo García para la sub 21, a pesar de la desaparición del canterano de las alineaciones del primer equipo verdiblanco. A cambio, eso sí, se cae de la 'Rojita' otro joven de la casa como Ángel Ortiz y la selección de Colombia ha vuelto a dejar fuera de su convocatoria al Cucho Hernández.

Álvaro Fidalgo, Pablo Fornals y Pablo García amplían a siete la lista de internacionales del Real Betis

La gran novedad ha sido el estreno de Álvaro Fidalgo en las listas de Javier Aguirre, quien ya estuvo viéndole en directo en el Coliseum de Getafe, por lo que el fichaje invernal del Betis tiene muchas opciones de jugar el Mundial 2026 que México coorganizará junto a Canadá y Estados Unidos. La selección azteca dio a conocer en la pasada madrugada su convocatoria para los partidos de preparación ante los combinados de Portugal y Bélgica, encuentros que se disputarán los próximos días 28 y 31 de marzo.

Además, Pablo Fornals se afianza en la listas de Luis de la Fuente y también sigue dando pasos para acercarse a su primer Mundial, premio que merece su sobresaliente curso. El '8' del Betis ha sido citado para los dos compromisos amistosos de España: tras la suspensión de la Finalissima que debía disputar ante Argentina en Qatar, la 'Roja' se enfrentará a Serbia, el próximo viernes 27 de marzo en Vila-real, y a Egipto, el lunes 30 de marzo en Barcelona.

Por su parte, Pablo García tendrá que hacer un alto en el camino en su nuevo objetivo de ayudar al Betis Deportivo en la complicadísima misión de lograr la permanencia en Primera RFEF. David Gordo le ha reclutado para dos nuevas citas en la Fase de Clasificación para el Europeo sub 21. España lidera su grupo con un pleno de 15 puntos, tras encadenar cinco victorias en cinco partidos. Ahora recibirá a Kosovo, el 31 de marzo en el Centro Deportivo Alcalá de Henares, y visitará a Chipre en Lárnaca, el viernes 27 a las 17:00 horas.

El asturiano, el castellonense y el de Alcosa se suman así a Ez Abde, citado por Marruecos para los duelos de preparación contra Ecuador y Paraguay; a Ricardo Rodríguez, que se irá con Suiza para medirse a Noruega y Alemania; a Junior Firpo, que vuelve con la República Dominicana para jugar contra El Salvador y Cuba; y a Cédric Bakambu, quien afronta el Torneo de Repesca de la FIFA para intentar meter a la República Democrática del Congo en su primer Mundial -en el único que jugó, hace 40 años, lo hizo bajo el nombre de Zaire-.

Oportunos descansos para Cucho Hernández, Antony y Sofyan Amrabat

No hay mal que por bien no venga en ese sentido, ya que este parón le servirá al Cucho Hernández para afinar su puesta a punto después de la lesión que le mantuvo parado entre los meses de enero y de febrero. El punta volvió a quedarse fuera de la lista de Colombia. En el contundente 4-0 contra el Panathinaikos FC griego volvió a ver portería por primera vez desde aquel parón por motivos físicos y ya suma 11 dianas en esta 25/26. Le vendrá muy bien el descanso.

El de Pereira es el segundo máximo anotador del Betis este curso, sólo por detrás de Antony dos Santos, quien se ha colocado ya con 12 tantos (más 9 asistencias) después cerrar el marcador ante los griegos y pese a ello no cuenta en la Brasil de Carlo Ancelotti. En la remontada en la Europa League también marcó un golazo Sofyan Amrabat, que jugaba sus primeros minutos desde el 27 de noviembre y ha tenido descanso por parte del nuevo seleccionador de Marruecos, Mohamed Ouahbi.

Cuatro canteranos más del Betis, citados por España sub 19 y sub 18

Además de Fornals, que va con la absoluta, y Pablo García, con la sub 21, el Real Betis también ha conocido este viernes que el portero Manu González y el extremo José Antonio Morante han sido convocados por la selección española sub 19 para el torneo de la Ronda Élite que se jugará en Alicante entre el 25 y el 31 de marzo, valedero para la clasificación al Europeo de la categoría que se celebrará en Gales el próximo verano.

Esta vez se cae el lateral derecho Óscar Masqué. Los pupilos de Paco Gallardo, que necesitan acabar en la primera plaza de este campeonato para asegurar su presencia, jugarán en el Estadio Guillermo Amor de Benidorm ante Eslovenia, el miércoles 25; Finlandia, el sábado 28; y Países Bajos, el martes 31 (todos a las 18:00 horas).

Asimismo, el seleccionador español sub 18, David Tenorio, ha citado a otros dos jóvenes futbolistas béticos como son el centrocampista Migue Romero y el atacante Rubén de Sá. Igualmente, tendrán que jugar un torneo de la Ronda 1 que se disputará en Croacia, con duelos frente al propio combinado balcánico (25-M), a Inglaterra (28-M) y a Bulgaria (31-M). Los dos primeros clasificados se meterán en la Ronda 2, que se celebrará ya en la próxima temporada.