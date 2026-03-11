Bakambu, delantero del Betis, convocado para hacer historia a nivel mundial

Bakambu dispone de una ocasión de oro para escribir un capítulo histórico a finales de marzo con su selección tras entrar en la convocatoria de Sébastien Desabre

Aunque el motivo principal para negarse a salir del Betis en el mercado de enero fue personal, Bakambu también tuvo en cuenta el apartado deportivo y la posibilidad de disponer de protagonismo por la ausencia de Cucho Hernández, ya de vuelta, y el regreso de la competición europea en vista también de la proximidad del Mundial.

Y el que el delantero bético dispone de serias opciones de estar en la cita norteamericana como un fijo en la selección de la República Democrática del Congo, tanto en cuanto su combinado está a una victoria de hacer historia con el verdiblanco como protagonista.

Bakambu, citado para hacer historia

De este modo, tal y como se esperaba, Bakambu ha entrado en la lista de 26 seleccionados del seleccionador congoleño, Sébastien Desabre, para la repesca internacional que el equipo africano jugará a finales de marzo para conseguir un puesto en el Mundial de México, Estados Unidos y Canadá.

Un mini torneo que se celebrará en la localidad mexicana de Guadalajara y en el que RD Congo está clasificado directamente para la final fechada para el 31 de marzo. Su adversario saldrá de la semifinal que enfrenta a Nueva Caledonia y Jamaica. Al equipo de Bakambu le bastará con imponerse a uno de estos dos rivales para conseguir el pasaporte para el evento futbolístico más importante del mundo.

En la otra semifinal, se verán las caras Bolivia y Surinam y el ganador se jugará el otro pase disponible contra Irak, que, como el Congo, se salta el primer paso. Por ende, los dos ganadores se asegurarán su presencia en esta extraordinaria cita deportiva.

De conseguirlo, Bakambu entraría directamente a formar parte de la historia futbolística de la República democrática del Congo, pues se trataría de la primera vez que esté presente de la fase final de un Mundial de fútbol.

Bakambu, titular indiscutible en su selección

Cédric Bakambu es pieza fundamental de selección congoleña, titular indiscutible y una de sus principales amenazas, como ya demostró en la Copa de África, en la que alcanzó los octavos de final, en los que cayó en la prórroga con Argelia. El bético fue titular en tres de los cuatro partidos y marcó una diana clave para obtener el pase a la siguiente ronda final.

Desde su vuelta de la Copa África, ha disputado seis partidos con el Betis, de inicio en cuatro de ellos, y marcado dos dianas. En los dos últimos, ante Sevilla y Getafe empezó desde el banquillo en favor de Cucho Hernández.