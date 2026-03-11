Pellegrini recuerda que "el fútbol es presente" y pide un cambio de chip: "Con la misma autocrítica, a finiquitar la temporada"

El míster chileno, que sigue haciendo "una valoración positiva del curso", considera que "sería un error creer que se ganará al Panathinaikos por el nombre"

El máximo responsable técnico del Real Betis atendía este miércoles a los medios de comunicación en la sala de prensa del Estadio Olímpico de Roma justo antes del entrenamiento de los verdiblancos sobre el césped del escenario que acogerá algo más de 24 horas más tarde el encuentro de ida de los octavos de final de la UEFA Europa League, a priori con el regreso del once de gala de Manuel Pellegrini, el mismo que alineó durante cuatro jornadas consecutivas de LaLiga (desde la visita al Metropolitano hasta El Gran Derbi), con un saldo de dos triunfos y dos empates. Acompañado por uno de los capitanes del plantel, Aitor Ruibal, y con casi tres cuartos de hora de retraso por el caótico tráfico de Atenas, el 'Ingeniero' entiende que "el equipo llega muy bien", pese a la derrota en Getafe.

Y lo argumentaba con una valoración general: "Primero, porque tuvimos la capacidad de saltarnos dieciseisavos, tras 8-9 semanas jugando jueves y domingos. Segundo, porque llegamos con toda la ambición de llegar lo más alto posible, lo que debemos demostrar sobre el terreno de juego. Ese parón europeo nos permitió centrarnos más en LaLiga, con buenos resultados hasta estos últimos 2-3,; y donde estamos quintos y con todas las opciones de repetir clasificación para las competiciones continentales. Mañana, ante un rival difícil como el Panathinaikos, debemos demostrar, repito, nuestras ganas de, como siempre, llegar lejos en todos los torneos".

Discrepaba el míster suramericano con Ángel Haro, presidente del Real Betis, que antes de viajar hacia tierras griegas atendía a la prensa en el Aeropuerto de San Pablo para reconocer que el sorteo de las eliminatorias finales de la UEL había sido benigno en cuanto al lado del cuadro que tocó: "Más que pensar dónde uno puede llegar, hay que demostrarlo jugando los partidos. Nuestro rival es un club grande, histórico y acostumbrado hasta a jugar la Champions League. Si creemos que por nombre somos muy superiores, sería un gran error por nuestra parte. Hay que pensar que son 180 minutos, estar centrados y concentrados. Una vez que lo superemos, y así espero que lo hagamos, pensaremos en los siguientes rivales. Toda especulación previa en el mundo del fútbol no existe".

Malestar de la afición

"Estoy muy contento con la temporada que estamos haciendo. Seguimos quintos en LaLiga, nos clasificamos en Europa sin jugar los dieciseisavos de final y llegamos hasta cuartos de final de la Copa del Rey (no todos los equipos de Primera lo lograron, aunque es cierto que caímos eliminados con una derrota fea ante el un Atlético de Madrid que es finalista). No tengo ningún tipo de cuestionamiento sobre la temporada, lo mismo que en la pasada, donde hubo momentos en que perdimos 3-4 partidos y el equipo se rehízo. Cada partido es distinto, sin pensar en qué hicimos el anterior. Llevamos tres cuartos de curso y nos queda rematarlo con la UEL y LaLiga. En eso, el fútbol es presente".

La hinchada tenía que estar disgustada con el 2-2 ante el Sevilla FC por la gran rivalidad que hay, pero disgustada con un empate (para mí es muy positivo ese cambio de mentalidad), así como la desgraciada derrota con el Getafe, que hizo un gran partido tras haber ganado al Real Madrid en el Bernabéu. Igual que pasó eso, ganamos al Atlético de visita. El fútbol es así: hay que jugar cada partido a un muy buen nivel, sobre todo en Liga española y Europa, para sumar los tres puntos siguientes. Seguimos en la misma senda, también con la misma autocrítica, para finiquitar esta campaña lo más arriba posible. Podría poner 20 ejemplos, también con Atlético de Madrid o FC Barcelona, que ganan y luego pierden 4-0. Por eso es la actividad más popular del mundo. Para mí, a estas alturas, la valoración es tan positiva como en temporadas anteriores".

Capacidad de reacción demostrada

"Este equipo siempre ha sabido reaccionar en todo momento. Nunca han sido rachas tan largas y tan malas. Tampoco ésta, pues son dos empates y una derrota. Es cierto que a nadie nos gustó empatar dos veces seguidas en casa, ante nuestro público".

Amrabat

"Se ha quedado en Sevilla entrenándose con el filial para seguir mejorando. Sofyan podría volver a las convocatorias la semana que viene, aunque difícilmente estará para jugar noventa minutos".