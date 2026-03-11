Javi Hernández, lateral español en el Panathinaikos: "Vemos al Betis candidato al título"

El carrilero jerezano, en el Panathinaikos desde enero, destaca la complejidad de la eliminatoria contra el Betis, al que se ha medido en cuatro ocasiones con tres equipos, y avisa sobre Antony tras tenerlo en frente el curso pasado

El crecimiento del Betis en los últimos años en LaLiga, su plantilla actual y alcanzar la final de la Conference League ha convertido a los heliopolitanos en un equipo tremendamente respetado en Europa, hasta el punto de que se le considera entre los favoritos para conquistar esta edición de la segunda competición continental.

Un respeto que se percibe en la apreciación de todos sus rivales y cómo afronta el Panathinaikos la eliminatoria de octavos contra el Betis, con mucha ilusión pero conscientes de la dificultad por el potencial de los heliopolitanos y la vuelta en La Cartuja.

En esta línea se ha expresado en vísperas del encuentro uno de los futbolistas españoles que milita en el cuadro heleno, el lateral Javi Hernández, que aterrizó este enero en el Olímpico de Atenas cedido por el Leganés tras romper el préstamo con el Al-Arabi catarí. No en vano, el futbolista jerezano confiesa que les ha tocado en octavos de final uno de los grandes aspirantes al título.

"Vemos al Betis como uno de los candidatos al título", señaló en Canal Sur Radio Javi Hernández, que no esconde la complejidad de superar a los de Pellegrini a dos partidos, pero que tampoco lo ve imposible a tenor del buen momento del conjunto griego.

"Sabemos que el Real Betis es un equipazo, pero nosotros también tendremos nuestras opciones", indicó el carrilero izquierdo, que habla con conocimiento de causa, porque se ha enfrentado a los béticos en cuatro ocasiones con tres equipos distintos y no conoció el triunfo.

Así, con el Girona en la 22/23 perdió 0-1 y en la 23/24 en las filas del Cádiz firmó un empate (1-1), mientras que el curso pasado en el Leganés sufrió dos derrotas, 2-0 en La Cartuja, donde regresará el jueves 18 para la vuelta, y 2-3 en Butarque.

En este último choque, se midió con el futbolista que podría tener enfrente en el segundo asalto, en Sevilla, , pues no estará el partido de mañana por sanción. "En España ya he jugado contra Antony y, sin duda, es de los mejores jugadores de LaLiga".

En otro orden de cosas, Javi Hernández se refirió al trabajo realizado por Rafa Benítez en el banquillo y su influencia en los buenos resultados cosechados por el equipo. "Rafa Benítez es un entrenador top. Es muy cercano con cada jugador y es fundamental a la hora de corregir", señaló Javi Hernández, que comparte vestuario con otro español en el Panathinaikos, Pedro Chirivella.