Ángel Haro confirma la continuidad de Pellegrini y niega que exista una cláusula para irse gratis a Chile: "En el Betis no hay debate"

El máximo dirigente verdiblanco desmonta de manera categórica que el contrato del entrenador incluya una liberación sin compensación para la entidad en caso de que el veterano técnico santiaguino quiera irse a la selección de su país, le defiende de las críticas y asegura que le ve "con ganas de hacer algo grande"

En Chile lanzaban hace unos días una exclusiva referente al entrenador del Real Betis, Manuel Pellegrini, y a la existencia de una cláusula liberatoria en su contrato de renovación firmado hasta 2027 que le permitiría liberarse de la entidad verdiblanca sin pagar ni un solo euro en caso de que la federación de su país le llame para ofrecerle el banquillo de la 'Roja'. Este miércoles, justo antes del viaje a Atenas para el encuentro de este jueves ante el Panathinaikos en la ida de los octavos de final de la UEFA Europa League, el presidente Ángel Haro ha sido cuestionado por esta información y por las críticas sobre los últimos resultados negativos (2 de 9 en LaLiga).

No existe ninguna cláusula liberatoria para que Pellegrini cambie el Betis por la selección de Chile

En la mencionada noticia, el diario La Tercera detalla el último contrato de Pellegrini, quien tendría un sueldo anual de seis millones de euros y percibiría un importante incentivo en caso de lograr clasificar al Betis para la Champions League, además de esta supuesta vía de escape a Chile que Haro ha desmentido de manera tajante. "No es cierto que haya una cláusula liberatoria, lo que sí hay es una relación muy fluida con Manuel y, si alguna vez se diera la circunstancia de que él quisiera no estar, pues hablaríamos tranquilamente, como hemos hecho otras veces en otras circunstancias".

"Vamos a ver, hace muy poquito que hemos tenido la renovación y ahora mismo todo eso no está encima de la mesa", ha añadido, antes de defender al vestuario de las críticas de la afición que él mismo asegura entender e incluso compartir hasta cierto punto. "Claro que lo entiendo. Yo mismo estoy enfadado porque el día del derbi, en un día espectacular, con el estadio lleno y con todo favorable para hacer algo importante dejamos ir un buen resultado en la primera parte. Podíamos haber acabado con un resultado contundente y acabamos con un empate, pues claro que es normal que haya decepción".

El puesto de Manuel Pellegrini en el Betis no corre ningún peligro

"Es razonable que haya decepción. Lo positivo es que ahora mismo los empates con el rival son como un duelo en el club y ése es el camino", ha manifestado al tiempo que dejaba muy claro que en el consejo de administración del Real no hay debate alguno sobre la continuidad de Manuel Pellegrini hasta ese 30 de junio de 2027 que tiene firmado.

"No hay ningún debate. Es normal que cada uno tenga una opinión futbolística y también es normal, porque esto es fútbol, que cuando se pierda un partido haya dudas. Todo eso es razonable y el aficionado tiene su derecho a quejarse. Ya digo que a mí, por ejemplo, no me afecta ese tipo de comentarios", ha continuado Haro, quien ha concluido asegurando que "Manuel está bien. Tiene ya mucha experiencia, sabe que estamos en un momento crucial de la temporada y yo lo veo con ganas de hacer algo importante".