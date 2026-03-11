Betis - Celta: horario, canal y dónde ver en televisión y online la Final Four de la Copa del Rey Juvenil 2026

Real Betis y RC Celta de Vigo librarán la primera de las dos semifinales, mientras que en la segunda cita se enfrentarán el RC Deportivo de La Coruña con el vigente campeón, el FC Barcelona. Los ganadores de ambos encuentros se enfrentarán el domingo en la lucha por el título copero

El Real Betis tiene una cita con la historia. El primer equipo tendrá que librar el próximo domingo un importantísimo duelo directo por la quinta plaza con el RC Celta de Vigo en medio del doble duelo contra el Panathinaikos FC en los octavos de final de la UEFA Europa League; pero antes de eso los canteranos verdiblancos y celestes se enfrentarán en el primero de los duelos de semifinales de la Copa del Rey Juvenil que celebra su Final Four en Lugo (Galicia). Por el otro lado del cuadro, el FC Barcelona y el RC Deportivo de La Coruña buscarán alcanzar también la lucha por el título.

Así llegan a la Final Four los juveniles de Real Betis y RC Celta de Vigo

El Juvenil A del Real Betis llega a esta Final Four de la Copa del Rey después de marcar 16 goles en los tres partidos previos que ha disputado hasta meterse entre los cuatro mejores equipos de la competición. Los de Javier Barrero ganaron las dos primeras eliminatorias en la Ciudad Deportiva Luis del Sol tras imponerse por 9-0 al CD Mensajero, en dieciseisavos de final, y por 5-3 al Granada CF, en los octavos.

Luego, en cuartos, dejó fuera a todo un Real Madrid volteando el marcador de Valdebebas para imponerse por un ajustado 1-2 gracias a un cabezazo a la red de Curro Macías en el 90+3'. Además, es el líder del Grupo 4 de la División de Honor Juvenil y llegó a octavos de final de la UEFA Youth League cayendo por 5-3 ante el FC Inter en Milán (Italia).

Por su parte, el RC Celta ha tenido un camino bastante más sufrido para llegar a esta privilegiada Final Four que además se juega en su tierra. Los vigueses han ganado todos sus compromisos por la mínima: vencieron al Villarreal CF por 2-1, al Atlético de Madrid por 4-3 y al Athletic Club por 2-1. En la competición doméstica, los pupilos de Alberto Suárez marchan en segunda posición en la clasificación del Grupo 1 de la DHJ, a dos puntos del líder RC Deportivo de la Coruña.

La convocatoria de Javier Barrero, técnico del Juvenil A del Real Betis

Sin Rodrigo Marina, pero con casi todos los juveniles que se han asentado en el Betis Deportivo, Javi Barroso se ha llevado a Lugo la siguiente convocatoria: Bruno Klimek, Óscar Masqué, Carlos de Roa, Miguel Cuevas, Marcos Mora, Adrián González, Rica Fúnez, Enzo Fierro, Rubén de Sá, Manu González, Emmanuel N'Agoran, Migue Romero, José Antonio Morante, Alberto de Haro, Iván Corralejo, Rafa Oya, Kenta Bandera, Juan Rodríguez, Fran Beltrán, Nikita Doronis, Curro Macías y José Ortega.

Betis - Celta: fechas y horarios de la primera semifinal de la Copa del Rey Juvenil 2026

En el primer duelo de la Final Four copera, el Real Betis y el RC Celta se enfrentarán a partir de las 18:30 horas de este miércoles, día 11 de marzo de 2026, en el Estadio Anxo Carro de Lugo; misma hora y mismo escenario en el que el jueves 12 de marzo se celebra la otra semifinal, con FC Barcelona y RC Deportivo de La Coruña. La gran final será también en el coliseo lucense el domingo 15 de marzo a las 11:45 horas. El curso pasado, los verdiblancos perdieron en 'semis' ante los culés, que a la postre se proclamaron campeones en Villanueva de La Serena (Badajoz).

Betis - Celta: cómo ver en directo por televisión y online la Final Four de la Copa del Rey Juvenil

El encuentro que abre la Final a Cuatro será retransmitido en directo por Betis TV, tanto en el canal de la TDT como a través de la página web oficial del club verdiblanco, y por su canal oficial de YouTube. También por la TVG, la televisión autonómica gallega; por los medios de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) y por los distintos canales del RC Celta en redes sociales. Además, como en las rondas anteriores, ESTADIO Deportivo hará un seguimiento exhaustivo con la crónica del encuentro y los datos más destacados del encuentro.