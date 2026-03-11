La 'fan zone' de la Real Sociedad en Sevilla: muy cerca de La Cartuja y de fácil acceso

La zona habilitada para la afición txuri urdin se sitúa en la Avenida de Carlos III, a la altura del apeadero de La Cartuja, a tan sólo 20 minutos a pie del estadio de la final

La Real Sociedad ya sabe el número de entradas exactas con las que contará después de que en el día de ayer la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) confirmara que serán un total de 25.680 las entradas que irán a parar a cada finalista, tal y como se presuponía días atrás y como trasladó su presidente, Rafael Louzán, a Miguel Ángel Gil Marín, consejero delegado del Atlético de Madrid, y a Jokin Aperribay, presidente de la Real Sociedad, en la reunión operativa.

Así, el 80% del aforo de La Cartuja, sede de la final, se repartirá entre los dos finalistas, de modo que cada uno recibirá 25.680 entradas de aforo general, una cifra ligeramente inferior respecto a las 26.031 que recibieron Real Madrid y Barcelona en la edición de 2025. La RFEF se reserva el 20% del aforo restante para sus compromisos y patrocinadores.

En esa misma reunión también se acordó la ubicación de las respectivas 'fan zone' de ambos equipos. La del Atlético de Madrid estará en el aparcamiento de Las Moreras, junto al parque del Alamillo; la de la Real Sociedad, en la avenida de Carlos III, junto al apeadero de La Cartuja.

La 'fan zone' de la Real Sociedad, muy cerca del estadio

La avenida Carlos III se sitúa en plena Cartuja, concretamente en el apeadero de Renfe de La Cartuja, a tan solo 20 minutos a pie hasta el estadio de la final de Copa del Rey, a una distancia de un kilómetro y medio, por lo que los aficionados donostiarras no tendrán problema alguna para acceder andando hasta el recinto sevillano. Es el mismo punto de encuentro destinado el año pasado a la afición del FC Barcelona.El camino más corto hasta el Estadio de La Cartuja sería por la misma avenida Carlos III hacia la calle Marie Curie, que desemboca en la circunvalación que da acceso al Parque del Alamillo y vía directa hasta el estadio.

El reparto de entradas de la Real Sociedad

En cuanto al reparto de entradas, la Real Sociedad ya informó que reservará el 85% de su cupo para la afición, en torno a unas 22.100, por lo que unas 3.900 serán para los compromisos de club: patrocinadores, familiares de futbolistas... a las que sumarán localidades de categoría VIP, incluyendo un cupo de acceso para personas con diversidad funcional en silla de ruedas y sus respectivos acompañantes. Los seguidores txuri urdin estarán ubicados en el lado del Gol Sur del Estadio de La Cartuja.

El Atlético de Madrid ejercerá de local al ser el club con la fecha de fundación más antigua. Será la segunda vez que estos dos equipos se vean las caras en el partido por el título copero. La primera fue en 1987 y vencieron los donostiarras en los penaltis.