Pellegrino Matarazzo le pone fecha a la vuelta de Kubo y deja en el aire el titular de la portería

El entrenador de la Real Sociedad ha atendido a los medios de comunicación ante los cuales ha desvelado que el japonés está muy cerca de regresar a los terrenos de juego y ha esquivado decir quién será el guardameta en el final de la Copa del Rey contra el Atlético de Madrid

Pellegrino Matarazzo, entrenador de la Real Sociedad, se muestra como un técnico cercano con el entorno del club vasco. Es por ello que el de Estados Unidos ha invitado a los medios de comunicación a una charla informal que ha sido bastante interesantes y que ha servido para desvelar varios detalles importantes de la actualidad de la Real Sociedad. El más destacada ha sido el anuncio de la posible vuelta de Take Kubo a los terrenos de juego. Más hermético ha sido Pellegrino Matarazzo sobre quién será el portero titular en la final de la Copa del Rey.

Take Kubo lleva varias semanas alejado de lo terrenos de juego por culpa de una lesión en los isquiotibiales. El japonés está en la recta final de su recuperación, pero en la Real Sociedad mantienen la cautela y no va a acelerar su vuelta a los terrenos de juego para evitar una recaída.

Con todo, Pellegrino Matarazzo, entrenador de la Real Sociedad, ha puesto fecha para que Take Kubo pueda estar disponible para jugar. A priori estará para jugar la final de la Copa del Rey. "Take Kubo está progresando muy bien, el plan es que empiece a entrenar con el equipo en el parón internacional, hasta entonces seguirá con la rehabilitación. Espero que sea una opción para mí después del parón FIFA".

Pellegrino Matarazzo, entrenador de la Real Sociedad, habla de Orri Oskarsson y mantiene la incógnita entre Unai Marrero y Álex Remiro

Por otro lado, Pellegrino Matarazzo se explayó sobre otros temas como son el estado físico de Orri Oskarsson y sobre la portería para la final de la Copa del Rey la cual desean jugar tanto Álex Remiro como Unai Marrero.

El entrenador de la Real Sociedad ha revelado que Orri Oskarsson está ya recuperado de sus problemas físicos y que puede jugar ya muchos minutos si lo considera oportuno. "Está haciéndolo bien, ganando confianza en su cuerpo poco a poco, fue muy importante que jugara unos 30 minutos durante algunos partidos y el último partido era un buen momento para que se fuera a los 60', a lo que reaccionó bien. Está bien físicamente, está marcando goles, estoy muy contento con él".

No hay que olvidar que el delantero islandés ha estado lastrado por varias lesiones musculares que no le han permitido tener continuidad en la Real Sociedad durante esta temporada.

Pellegrino Matarazzo, entrenador de la Real Sociedad, finalmente, ha mantenido la incógnita sobre quién será el portero del equipo vasco en la final de la Copa del Rey contra el Atlético de Madrid. Tanto Álex Remiro como Unai Marrero desean jugar si bien es cierto que ha sido Unai Marrero el que ha sido más titular en el torneo copero siempre y cuando las lesiones se lo han permitido. "Ahora mismo no es el momento para pensar en eso, en las siguientes semanas pueden pasar todavía muchas cosas. Ahora tenemos que concentrarnos en el partido contra Osasuna y ese lo jugará Remiro", ha argumentado el técnico de Estados Unidos.