En las últimas jornadas de LaLiga, la Real Sociedad ha recibido 10 goles en 4 partidos, algo que mantiene preocupado a un Matarazzo que sigue creciendo en el conjunto donostiarra

La Real Sociedad se ha colado en la final de la Copa del Rey contra todo pronóstico. La crisis de resultado del club donostiarra en este curso, sumado a la destitución de Sergio Francisco, auguraban un segundo tramo de temporada muy complejo para los vascos, pero la realidad es que Pellegrino Matarazzo ha caído de pie en San Sebastián, ha colocado al equipo en una final copera y lucha por alcanzar los puestos europeos. Las sensaciones son inmejorables, aunque la defensa empaña el gran trabajo de Matarazzo en la Real Sociedad.

Matarazzo y la defensa de la Real Sociedad

Así mismo lo ha confirmado el propio entrenador estadounidense en una charla con la prensa deportiva invitada a Zubieta. "Hemos encajado 10 goles en los últimos cuatro partidos de Liga, son muchos, antes estábamos mejor, unos cuantos han llegado a balón parado, es algo que tenemos que trabajar, pero nosotros también hemos creado muchas oportunidades, aunque creo que cuanto mejor defiendas, sobre todo en la presión, más ocasiones puedes crear", destacaba Pellegrino Matarazzo acerca del bajón defensivo que ha sufrido su equipo en estos últimos 4 partidos de LaLiga, algo que no termina de convencer al estadounidense y que le ha costado más de un punto a la Real Sociedad.

Sin ir más lejos, en el último duelo del torneo nacional ante el Atlético de Madrid, la Real Sociedad perdió a pesar de haber metido 2 goles, pero los 3 tantos encajados hicieron inútil el acierto de los delanteros. "No jugamos nuestro mejor fútbol, pero aún y todo competimos el partido contra el Atlético de Madrid y eso es algo que está muy bien. Y quedó claro que no podemos conceder tanto, el primer gol fue para ellos demasiado simple, pero ya dije que la final será diferente, habrá otros futbolistas, será en otro campo, queda más de un mes para ver como llegamos los dos equipos…", subrayó Matarazzo.

El trabajo de Matarazzo y la Real Sociedad

Aún así, Matarazzo reconoce el valor que tiene el trabajo que tanto él como la Real Sociedad han hecho desde que llegó a San Sebastián. "Este sitio es especial, la Real es un club muy emocional y, además, con una pureza en los sentimientos. Se vive mucho el fútbol, hablando con los jugadores, con la gente de la calle, siempre se habla de fútbol. Y con gente buena puedes conseguir cosas grandes. Estoy muy contento de estar aquí, todos los días agradezco el poder trabajar en la Real y con la gente que trabajo", sentencia.