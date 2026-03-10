Atlético de Madrid y Real Sociedad reciben menos entradas para la final de la Copa del Rey que Barcelona y Real Madrid

La RFEF ha puesto en disposición de Atlético de Madrid y Real Sociedad 25.680 entradas para la final de la Copa del Rey en La Cartuja

Atlético de Madrid y Real Sociedad se medirán en la final de la Copa del Rey. Los rojiblancos dejaron por el camino al Barcelona en semifinales, mientras que los vasco derrotaron al Athletic Club. Ambos equipos atraviesan una temporada con muchas incertidumbres, aunque con una sola certeza: salir campeón de la final de La Cartuja. Para ello, el apoyo de los hinchas será claves y las entradas ya han sido recibidas por ambos clubes. Lo más llamativo del reparto es que tanto Atlético de Madrid como Real Sociedad han recibido un numero ligeramente menor de entradas que las que se pusieron en manos de Real Madrid y Barcelona en el pasado curso.

Atlético de Madrid y Real Sociedad reciben 25.680 entradas

La Real Federación Española de Fútbol (RFEF) destinará 25.680 entradas a cada finalista de la Copa del Rey, según confirmó en la reunión operativa entre su presidente, Rafael Louzán, Miguel Ángel Gil, consejero delegado del Atlético de Madrid, y Jokin Aperribay, presidente de la Real Sociedad. "Vamos a aportar todo lo necesario para que se viva la final que todos queremos. Iniciamos aquí el camino que nos llevará a la gran final del 18 de abril en Sevilla", declaró Louzán antes de comenzar dicha reunión, celebrada este martes en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas (Madrid), según los medios de la RFEF.

El 80% del aforo de La Cartuja, sede de la final, se repartirá entre los dos finalistas, de modo que cada uno recibirá 25.680 entradas de aforo general, una cifra ligeramente inferior respecto a las 26.031 que recibieron Real Madrid y Barcelona en la edición de 2025, según datos de EFE. No ha trascendido el número de entradas de otras categorías, como VIP o para personas con diversidad funcional en silla de ruedas y sus acompañantes, que corresponderán a cada uno de los clubes. La RFEF se reserva el 20% del aforo restante.

Atlético de Madrid y Real Sociedad comparten objetivo

Con las entradas ya repartidas, la Real Sociedad y el Atlético de Madrid sacarán próximamente los tickets a la venta. Ambos equipos están viviendo una temporada irregular con muchas dificultades y la final de la Copa del Rey se presenta como una gran oportunidad para cerrar el año con un título en las vitrinas. Por ello y por lo que supone salir campeón de la Copa del Rey, ambos clubes esperan una masificación de sus aficionados en Sevilla para acompañar a los jugadores en la lucha por alzarse con el título copero. La final de la Copa del Rey se disputará el sábado 18 de abril a partir de las 21.00 horas y el Atlético de Madrid ejercerá de local al ser el club con la fecha de fundación más antigua. Será la segunda vez que estos dos equipos se vean las caras en el partido por el título copero. La primera fue en 1987 y vencieron los donostiarras en los penaltis.