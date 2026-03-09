Del Nido Benavente reaparece, con la venta de Sergio Ramos y el aniversario de su histórico Sevilla FC: "Se barruntaba algo gordo"

El expresidente nervionense se pone nostálgico retrocediendo justo 20 años en el tiempo: desde el "necesario" traspaso de Ramos al Real Madrid hasta la mejor plantilla de la historia de la entidad, pasando por aquella Copa de la UEFA en Eindhoven

El proceso de venta del paquete mayoritario de acciones del Sevilla FC ha tenido en este pasado domingo, 8 de marzo, una nueva fecha clave. Más que significativa fue la visita al Ramón Sánchez-Pizjuán del empresario Martín Ink, uno de los principales socios capitalistas de la oferta que encabeza Sergio Ramos, y bastante reveladores fueron los titulares que el argentino dejó ante la cámara de ESTADIO Deportivo a su salida del estadio después de presenciar el duelo liguero ante el Rayo Vallecano.

Que el proyecto del Sevilla FC le parece "espectacular", que aún están "con la fase de estudio pero todo va bien" y un rotundo "Sí" a la pregunta de si está convencido de poder completar la compra de la entidad fueron las escuetas pero elocuentes respuestas de Ink. En todo estos meses con las principales familias nervionenses escuchando ofertas ha llamado la atención el silencio de José María del Nido Benavente, quien precisamente este domingo reaparecía para repasar el cercano 20 aniversario del histórico logro de la primera Copa de la UEFA, el 10 de mayo de 2006 en Eindhoven.

Los recuerdos de Del Nido sobre la Copa de la UEFA de 2006

Este jueves 9 de marzo se cumplen 20 años de la eliminatoria de octavos de final contra el Lille (1-0 y 2-0 en la vuelta). Luego caerían el Zenit, en cuartos (1-1 y 0-0); el Schalke, en semifinales (0-0 y 1-0, en la prórroga con el gol de Puerta), y el Middlesbrogh, en la gran final (4-0). Todo ello lo ha recordado el expresidente del Sevilla FC en una entrevista en Canal Sur Radio con motivo de esta efeméride.

"Después de perder en Lille, algo gordo se barruntaba. Fue un partido dificilísimo. Salir de allí vivos fue más que suficiente para pensar que podíamos remontar en la vuelta. Luego, aquel jueves de feria en el Ramón Sánchez-Pizjuán no se cabía. Fue una explosión de júbilo. La afición recibió al equipo de una manera impresionante. El partido fue durísimo. Y en el minuto 100 centra Jesús Navas y el gol de Antonio Puerta nos lleva a la gloria".

"A partir de ahí nos creímos que el título era posible y que podíamos ganar esa primera Copa de la UEFA. Me entra un escalofrío, un repelús, al revivir aquel momento. Yo estaba convencido de que no se nos podía ir de las manos y después el equipo demostró que era una máquina de jugar al fútbol y de hacer goles. Teníamos un plantillón desde el portero hasta el jugador número 15. Quitas a Saviola o Luis Fabiano y entran Kanouté y Renato...".

La anécdota del "Pa Sevilla va" en la previa de la primera final europea del Sevilla FC

"Eso fue el discurso en la cena previa a la final. Un amigo íntimo, muy sevillista y al que llamamos 'El Pibe', me mandó un mensaje y me dijo 'Presidente, el partido se disputa en el estadio del PSV y sus iniciales significan Pa Sevilla va'. Y yo inicié así mis palabras delante de las autoridades públicas para resaltar que la historia no nos podía volver las espaldas en ese momento".

"Igual que en los cuartos de final contra el Lille y en la semifinal contra el Schalke 04 teníamos rivales tan poderosos o incluso superiores a nosotros, en la final pienso que éramos superiores al Middlesbrough y lo demostramos en el terreno de juego. Fue una explosión de júbilo. Cuando llegamos al aeropuerto de Sevilla y vimos cientos de miles de personas en la calle... Nos costó una hora y media atravesar la avenida de Kansas City".

La "dolorosa venta" de Sergio Ramos, la primera piedra del triunfo que cambió la historia del club

El verano previo a esa mágica temporada 2005/2006 estuvo marcado por las ventas de Sergio Ramos y Julio Batista al Real Madrid. "Cuando se vende a un futbolista siempre es un momento doloroso y si son futbolistas de la casa, como había ocurrido en años anteriores (José Antonio Reyes) y ocurriría en esas temporadas futuras (Jesús Navas), es muchísimo más doloroso", explica José María del Nido Benavente sobre el camero, quien ahora puja por hacerse con el control accionarial.

"Nosotros hicimos bueno aquel lema de 'Vender para crecer'. Saneamos la entidad y construimos un plantel impresionante. El equipo de la temporada 2006/2007 creo que ha sido la mejor plantilla de la historia, con 20 titulares. Tuvimos, no ya el acierto, sino la suerte de que los profesionales dieran lo mejor de sí y conseguir esa racha de títulos que proyectaron a un Sevilla FC internacional. Era un Sevilla FC que no ganaba títulos en España y en Europa, que le peleaba y le ganaba títulos al Real Madrid y al FC Barcelona".