Sergio Ramos llega a un principio de acuerdo con accionistas del Sevilla FC y encabeza ahora la carrera por comprar el club

El central camero, aún en activo pero sin equipo después de anunciar su salida del Monterrey hace algunas semanas, abordó la semana pasada una primera reunión con conclusiones "muy positivas" y ahora goza de un periodo de exclusividad para formalizar su oferta tras las retiradas de los dos primeros pujadores

"A ver si lo que se escucha por ahí se lleva a la realidad", deseaba en voz alta Joaquín Caparrós este pasado fin de semana al ser preguntado por el siempre complejo panorama institucional en el Sevilla FC. Se ve que el presidente de honor sabía cosas pues, apenas unas horas después de expresar su opinión acerca de que lo ideal sería que el comprador del club sea sevillano, sevillista y con arraigo en Nervión, ha saltado la noticia de que el grupo que encabeza Sergio Ramos ha llegado a un principio de acuerdo con algunos de los accionistas más importantes de la entidad y ahora posee un periodo de exclusividad para estudiar a fondo las cuentas previo al inicio formal de la operación.

La noticia, que ha sido adelantada en la madrugada de este lunes por la Cadena SER, asegura además que Sergio Ramos tiene como socio a Martin Ink, una de las personas importantes del grupo empresarial Five Eleven Capital -curiosamente el mismo para el que trabajaba Antonio Cordón antes de aceptar la dirección deportiva sevillista-, y la oferta presentada alcanza un total de 450 millones de euros de los que -cabe entender- habrá que descontar la abultadísima deuda acumulada por el Sevilla FC en los cinco últimos ejercicios.

Ahora llegar el turno de la 'Due diligence', dos extrañas palabras que el sevillismo ya conoce a la perfección y punto trascendental para el devenir de los acontecimientos; ya que los dos primeros postores se retiraron de la puja tras escudriñar los números arrojados por la auditoria. En este sentido, es preciso recordar que hubo un primer grupo que se retractó después de esta 'Due diligence' y que, cuando el pasado 15 de enero Sergio Ramos se reunió con Alberto Pérez-Solano y varios accionistas de peso del Sevilla FC fue informado de que debía ponerse a la cola ya que había una segunda propuesta en fase de estudio que gozaba de periodo de exclusividad.

Una vez que se ha acabado ese plazo y que se ha comunicado que este segundo posible comprador también se retiraba, ese derecho prioritario corresponde ahora al zaguero internacional y a sus socios. Entre ellos también se encuentra su hermano y representante, René Ramos, o el abogado y exdirectivo del Real Madrid Julio Senn, quien actúa como portavoz en la negociación. Además, a priori su llegada al poder consumaría la vuelta de Monchi, actual presidente del CD San Fernando 1940. Mientras estudia cifras, los accionistas del Sevilla FC no podrán negociar de manera paralela con otros pujadores.

"No, no he intentado mediar porque es una situación complicada. Yo he tenido la suerte de estar de entrenador con los dos como presidente y también con Pepe Castro. José María (Del Nido Benavente) es un presidente que hizo crecer mucho al Sevilla FC. Y Júnior intenta que haya esa paz. A ver si lo que se oye por ahí se lleva a la realidad", dejaba en el aire Joaquín Caparrós en una entrevista para El Correo con motivo del Sevilla FC - Athletic Club. "Bueno (lo que se oye) es que están tanto él (Ramos) como los de 'Tercera Vía', que son gente de Sevilla. Es importante que el club lo compre gente de Sevilla que conozca la idiosincrasia del club", se mojaba el utrerano al ser cuestionado por la oferta de Sergio Ramos.