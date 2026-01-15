Sergio Ramos y su equipo aterrizan en Sevilla con la venta del club como protagonista

Sergio Ramos y su equipo han venido en busca de distintas reuniones por la compra del Sevilla FC; algo que ha despertado las alarmas del equipo hispalense

El Sevilla FC se encuentra en uno de los momentos más importantes de este siglo. No es para menos, ya que la venta del club se encuentra ya en sus instancias finales. Mucho es el descontento de la afición hispalense con la situación del equipo, mostrándolo en el partido frente al RC Celta de Vigo, donde gran parte del sevillismo acabó cargando contra la actual directiva actual, con graves insultos incluidos en contra del presidente de la entidad nervionense. Muchas son las opciones de venta que han empezado a aparecer para el equipo, donde existen nombres interesantes.

Hasta nueve son las ofertas que se han filtrado para la venta del club, tal y como adelantó El Correo de Andalucía. Muchas de ellas contienen nombres conocidos para los aficionados hispalenses, siendo una de ellas la conformada por Antonio Lappí y el empresario Fede Quintero. Esta, la denominada llamada "Tercera Vía", es una de las que más valora el aficionado hispalense. Sin embargo, la aparición del nombre de Sergio Ramos ha acaparado todos los focos, ya que es el protagonista de la oferta más alta para poder adquirir el club hispalense, con una oferta de algo más de 400 millones de euros. Un hecho que, como ya preguntamos en ESTADIO Deportivo, cuenta con el respaldo mayoritario de la afición del Sevilla FC.

Cada movimiento que hace el camero, en estos días, recoge una relevancia única y es que, tal y como hemos podido captar en ESTADIO Deportivo, el central ha aterrizado en la capital hispalense. A pesar de la niebla, el canterano sevillista ha llegado a la capital andaluza, una imagen importante en estos momentos donde el sevillismo confía en él. Junto a él, han estado tanto su hermano René como con Julio Senn, su abogado deportivo. La noticia, sin embargo, va por otros derroteros.

Este medio ha podido confirmar por fuentes cercanas que Sergio Ramos, su hermano y su abogado han venido para distintas reuniones en busca de la compra del Sevilla FC. Estas reuniones también tendrán como objetivo tratar la posible transacción que el jugador querría acometer en el club, y tendrán lugar a lo largo de todos estos días en la capital de Andalucía. Además, ESTADIO Deportivo también ha podido confirmar que algunos de los máximos accionistas serán los que se reúnan con el camero y su equipo en esas reuniones futuras. Auténtico terremoto en medio de un momento clave para la entidad.