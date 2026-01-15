Matías Almeyda, único altavoz actualmente en el Sevilla, paga el silencio del club

El técnico sevillista padece una contraproducente sobreexposición pública al responder a preguntas que corresponden a otros estamentos del club que no asumen sus responsabilidades con el argentino como escudo

El Área Chica no existe margen para no tomarse un respiro por la tamaña importancia de permanecer concentrados, pero la responsabilidad se reparte para que no exista concentración de responsabilidades que agotan y supone un desgaste.

Una máxima que no cumple en la particular Área Chica del Sevilla, porque, a día de hoy, el único que prácticamente da la cara y se expone continuamente es Matías Almeyda, que se ve obligado a responder a todas las preguntas por la ausencia de más interlocutores.

Matías Almeyda, altavoz del club ante el silencio de Cordón

Es cierto que, por su condición de entrenador, se enfrenta al imperativo de ofrecer ruedas de prensa antes de todos los partidos y después, pero también que esta sobreexposición ante los medios no se amortigua con la participación pública de otros representantes del club, especialmente de la alta cúpula. Por ende, el técnico argentino ejerce de escudo de la zona noble y prácticamente como único altavoz del Sevilla.

Esta exigencia provoca con el tiempo que el discurso del técnico puede llegar a chirriar, que resulte repetitivo o incluso que incluya pullas al asumir la integridad de la responsabilidad, mientras que los demás permanecen callados en un segundo plano.

Recientemente, en un acto privado, se le preguntó a Del Nido Carrasco sobre las escasas apariciones pública de Antonio Cordón, que, desde las últimas presentaciones, no ha vuelto a valorar ante los medios en general la situación del Sevilla o el trabajo que se viene realizando para revertir la situación.

Su alto cargo en la entidad conlleva una representación que no se está produciendo hasta ahora, lo que se reconoce con la boca pequeña en la directiva sin aparentemente reaccionar para que se reparta de manera más ecuánime dicha responsabilidad. Entre otras cosas, porque el Consejo de Administración tampoco se expone apenas, más allá de la rueda de prensa que convocó en septiembre el máximo mandatario y su obligada presencia en la Junta General de Accionistas.

Almeyda necesita que cada estamento responda a las preguntas que le correspondan

Almeyda atiende todos los temas de actualidad del Sevilla más allá de su parcela, la meramente deportiva, y tanta atención termina siempre por desgastar la imagen por mucho que el 'Pelado' haya dado lecciones de franqueza y clase en sus continuas apariciones públicas, con deslices propio del excesivo protagonismo.

Almeyda necesita un respiro, no con menos intervenciones, pues la mayoría entran dentro del guion, sino con un mayor reparto de tareas en el que cada estamento responda a las preguntas que correspondan para que no recaigan la totalidad en la figura de un técnico que bastante trabajo tiene ya con extraer el máximo rendimiento a la plantilla que el club ha puesto a su disposición.