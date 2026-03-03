En Nervión presumen de números y Kike Salas vio ganado el derbi: "Estaban 'cagaos'"

Diez puntos en las siete primeras jornadas de la segunda vuelta, como en la primera, y cuatro partidos sin perder

Está calcando el Sevilla FC en la segunda vuelta sus números de la primera, 10 de 21, aunque en esta ocasión fruto de dos victorias (ante Athletic Club y Getafe CF) cuatro empates (con Elche CF, Girona FC, Deportivo Alavés y Real Betis) y sólo una derrota (en Palma de Mallorca), por los tres triunfos, una igualada y tres derrotas de entonces. Pero presumen los blanquirrojos de su recuperada regularidad, pues encadenan cuatro jornadas sin perder por vez primera en la 25/26.

Encima, tres de los cuatro empates llegaron tras empezar por debajo en el marcador, el último de ellos, levantando dos goles en contra, como en el Martínez Valero. Ante los vizcaínos sí hubo una remontada como tal para ganar. El Sevilla FC, de hecho, es el equipo que más puntos ha sumado en 2026 tras ir perdiendo, con seis, pues 'Peque' Fernández y Akor Adams, de penalti, voltearon contra el Athletic Club el tanto inicial de Robert Navarro, mientras que un doblete del nigeriano sirvió para arañar una unidad en tierras alicantinas; además, Kike Salas anuló 'in extremis' el latigazo tempranero de Thomas Lemar y Alexis Sánchez e Isaac Romero hicieron lo propio con los de Antony Matheus dos Santos y Álvaro Fidalgo.

Kike Salas a Agoumé: "Lo teníamos pa' ganar"

DAZN ha emitido unas imágenes tras el pitido final en La Cartuja en las que se puede escuchar a Kike Salas dirigirse a Lucien Agoumé y verbalizar el sentir de gran parte del sevillismo tras el 2-2 en El Gran Derbi. "Lo teníamos que ganar... Lo teníamos pa' ganar, tío, lo teníamos pa' ganar. Estaban 'cagaos'", se lamentaba el central y lateral zurdo, que completó una buena actuación frente al eterno rival. Empezó en la banda, muy pendiente de Antony Matheus dos Santos, aunque la evolución hacia el 1-5-3-2, con Gabriel Suazo por fuera y, en la segunda parte, Joaquín Martínez 'Oso', lo desplazaron al eje de la retaguardia.

En los duelos cainitas, la botella medio llena

Aunque el Sevilla FC solamente ha ganado uno de los últimos ocho derbis, en Nervión prefieren ver la botella medio llena. De esta forma, refieren en sus medios oficiales que empataron por primera vez en el siglo XXI tras ir perdiendo por dos goles de diferencia ante el Real Betis, contra el que ha puntuado en 15 de sus últimas 17 visitas ligueras al equipo verdiblanco, marcando, además, al menos un gol en las últimas siete. Sin contar, eso sí, la derrota por 2-1 en los octavos de final de la Copa del Rey 21/22.