El movimiento de Alexis Sánchez: un golazo con dos asistentes y tres mensajes

El veterano delantero chileno marcó un golazo para hacer el momentáneo 2-1 para el Sevilla FC en El Gran Derbi en el feudo del Real Betis. Con su ejecución y con su porterior explicación del 'making off', el '10' gritó un mensaje reinvidicativo y dos de agradecimiento

Muy a menudo, cuando se elogia la experiencia de un futbolista muy veterano se hace casi como un eufemismo que encierra la creencia de que ya no puede aportar mucho más que eso. Y probablemente sea una creencia bastante cierta. No obstante, craso error sería desestimar la sabiduría adquirida a lo largo de una extensa trayectoria. Y es justo lo que reinvidicó Alexis Sánchez en El Gran Derbi. No es aquel jugador veloz, ni tiene el regate de sus inicios y el físico le da por lo que le da; pero su inteligencia ha ido mejorando al tiempo que empeoraban otras cualidades y sólo un profesional sabe cómo sacarle partido a lo que tenga en cada momento. Así empezó el Sevilla FC a remontar ante el Real Betis.

Alexis pasaba casi inadvertido, aunque generalmente aparecía en zonas en las que sabía que podía ayudar, hasta que demostró un enorme grado de conocimiento, no sólo de sus propias capacidades, sino también la de sus compañeros. A buen seguro, pocos en el vestuario del Sevilla FC conocen tanto a un canterano como Oso, que sólo suma 11 partidos con el primer equipo y la mitad pilló al delantero chileno de baja por lesión. Sin embargo, en cuanto le vio recibir el balón en banda sabía perfectamente dónde y cómo lo iba a poner. A partir de ahí ya 'sólo' era cuestión de cortar en diagonal y lanzarse en plancha para conectar un letal cabezazo cruzado.

Experiencia y calidad. El cerebro por encima de lo físico. Para cosas así vino al Sevilla. Oso fabricó el centro del golazo de Alexis Sánchez; pero el hispano-argentino sólo fue uno de los dos asistentes. La otra parte la puso Matías Almeyda, quien venía usándole como el cuarto de sus delanteros y sin embargo le elegió para salir como titular tras la lesión de Neal Maupay en medio de las críticas que le lanzaban en su país por su evidente bajón tras las dos lesiones musculares. El '10', que atendió a DAZN tras el derbi, agradeció las dos asistencias: la de su compañero, sobre el campo, y la del técnico argentino, a quien no quiere volver a ver siguiendo el partido desde el autobús.

El golazo de Alexis, el inicio de la remontada del Sevilla FC en El Gran Derbi

"Remontar hasta el 2-2 creo que es muy importante para el equipo. Teníamos que tener calma con el 2-0. Creo que en estos partidos hay que entrar con la cabeza fría y, nada, esperar los detalles, esperar los momentos", explicaba Alexis al ser preguntado por la mecha que encendió su tanto, el momentáneo 2-1, resaltando el cambio de mentalidad del equipo al inicio de la segunda mitad.

"La cosa estaba complicada, pero entramos al camarín y dijimos 'Tengamos calma', 'Cabeza fría'. Los goles eran dos errores que cometimos por salir con la pelota donde no había que salir; pero teníamos el balón, empezamos a aparecer en el último tercio, los cambios salieron bastante bien...", enumeró el de Tocopilla.

Agradecido con Almeyda por la titularidad, pide una rebaja a LaLiga: "Que le quiten algún partido"

Matías Almeyda ya decía en la previa que los derbis exigen jugadores que sepan a qué toca jugar en cada momento y sean fuertes mentalmente, idea que luego llevó a la práctica con la titularidad de Alexis Sánchez. "Siempre he jugado en equipos grandes, siempre he tratado de ser protagonista, siempre me gusta tener el balón...", indicó, con tono reivindicativo y de gratitud.

"Obviamente que tuve dos golpes aquí, pero pero eso es de antes, ya estoy recuperado y le doy las gracias al míster porque me dio la confianza". "Obviamente que él es muy importante para nosotros. Y es importante que esté. No sé si LaLiga puede quitarle partidos, pero lo que queremos es que esté antes con nosotros para poder ayudarnos en el banco", añadió sobre la sanción de siete partidos al argentino (le quedan 5).

Alexis Sánchez conoce a Oso como si hubiese jugado con él en el filial: "Sé que le pega muy bien"

Teniendo en cuenta que mide 1,69 metros, sobra decir que el remate de cabeza no su punto fuerte. Ahí es donde entra esa experiencia: "Bueno, es que como sé que Oso le pega muy bien al balón... Estaban todos mirando cuando controla y yo hago el movimiento al primer palo, iba solo y sabía que él seguramente me iba a mirar. Y la pelota que me metió fue impresionante", manifestó el veterano internacional chileno resaltando la valía de su joven compañero.