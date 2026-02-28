Ante el interés del Real Madrid, el Valencia Basket ata a una de sus estrellas

El club taronja amplía los años y el sueldo de Jaime Pradilla pese a que aún le quedaba un año y medio de contrato

El gran momento del Valencia Basket, campeón de la Supercopa de España, segundo en la ACB y en la Euroliga, no quiere que sea flor de un día. El equipo de Juan Roig quiere convertirse en un habitual en la pelea por los títulos y no estar a la espera de las 'migajas' que le dejen Madrid y Barça.

Y por ello no sólo compite en la pista con los dos poderosos del baloncesto español, sino también en el mercado. Y no se piensa dejar quitar a sus estrellas, especialmente las españolas, como ha ocurrido durante tantos años.

En los últimos días ha trascendido el interés del Madrid por Sergio de Larrea, pero antes de eso, el pasado verano, otro jugador español del Valencia Basket sonó como opción para el Madrid tras la llegada de Scariolo, que era su valedor tras confiar en él en la selección española.

El supuesto interés por Jaime Pradilla no pasó de ahí y el aragonés se ha convertido en un hombre importante a las órdenes de Pedro Martínez en el Valencia Basket. Ante cualquier eventualidad y dado esa posibilidad de que pudiera marcharse, este viernes, el equipo taronja ha confirmado la renovación del ala-pívot.

Pese a que aún le quedaba este año y el siguiente de contrato con el Valencia Basket, el equipo levantino ata a un jugador que ya es histórico en el club taronja y al que cierra así la posibilidad de abandonar la entidad antes de 2028.

Pradilla, un histórico en el Valencia Basket

Desde que llegara muy joven en 2020, Pradilla acumula ya 355 partidos con el Valencia Basket y es el octavo jugador en partidos de la historia del club. Recientemente, ha superado la barrera de los 2.000 puntos y ya es el cuarto reboteador en la historia del club valenciano, con 1.304 capturas. En cuanto a partidos europeos, es el quinto con más encuentros del Valencia Basket, con 148, y el tercero en la Euroliga, con 107.

En la presente temporada promedia 10,7 puntos, 5,8 rebotes y 2,5 asistencias, para una media de 16,5 de valoración, que le convierten en el jugador más valorado del Valencia Basket en el campeonato, el octavo de la Liga y el segundo español tras Santi Yusta. En la Euroliga está promediando siete puntos y cuatro rebotes por encuentro.

En la selección española pronto se convirtió en un fijo para Sergio Scariolo. Estuvo en el conjunto que ganó el Eurobasket en 2022 y también ha jugado los Juegos Olímpicos de París 2024 y en el Eurobasket de 2025. Acumula 49 internacionalidades y eso que, mientras está en la Euroliga, no juega en las Ventanas FIBA.