Movimentos en la ACB y llegada de otra estrella americana

El experimentado base Wright-Foreman suple a un Josh Richardson que no ha convencido en Zaragoza; Hiopos Lleida y Bàsquet Girona confirman también novedades, que se unen a la renovación de Jaime Pradilla

El parón por las Ventanas FIBA de selecciones ha traído mucho movimiento al mercado de la Liga ACB, donde se han producido relevos en los banquillos, renovaciones y también fichajes, que cambian el panorama, especialmente en los equipos de la zona baja, de cara al último tramo liguero.

El Casademont Zaragoza, que ha tomado una decisión radical con la incorporación a su banquillo de Joan Plaza -que acababa de dejar el Morabanc Andorra, también ha hecho otro movimiento clave en su plantilla con la llegada de Justin Wright-Foreman para el puesto de base, un jugador experimentado en la NBA y que tiene también una larga trayectoria en ligas europeas, americanas y asiáticas (Francia, Turquía, Alemania, China, Canadá, Italia, Qatar o Grecia).

El base, ex de los Utah Jazz, viene para sustituir al que hace un mes se convirtió en el flamante fichaje del Casademont Zaragoza, Josh Richardson, que no ha acabado de convencer al staff maño en este tiempo.

"Wright-Foreman también posee experiencia con su selección: ha representado a Estados Unidos en los qualifiers para el Mundial de 2023 y la Americup de 2025", señala el Casademont en el comunicado donde confirmaba su fichaje, al tiempo que destacaba su paso por equipos europeos importantes como el Aliaga Petkim Spor turco o el Brose Bamberg alemán, con los que Wright-Foreman ha sido protagonista en competiciones europeas. Este año estaba jugando en el Iraklis griego, donde promediaba 17.5 puntos, 3.8 rebotes y 3.4 asistencias.

Movimientos de mercado en Hiopos Lleida y Bàsquet Girona

No ha sido el único movimiento que se ha conocido en las últimas horas en el mercado ACB, donde Jaime Pradilla ha renovado con el Valencia Basket y el Bsquet Girona también lo ha hecho con el pívot bosnio Nikola Maric.

El club gerundense ha ampliado la vinculación de Maric por una campaña más, hasta el 30 de junio de 2027, después de que se haya convertido en una pieza clave para Moncho Fernández.

"Desde el primer momento ha encajado perfectamente tanto en el club como en la ciudad y también es un ejemplo de todo aquello que queremos: un jugador que trabaja muchísimo en el día a día y que siempre intenta mejorar, además de ser un excelente compañero y una excelente persona", afirma el director deportivo del club catalán, Fernando San Emeterio, quien se ha mostrado "muy contento" por la renovación del interior bosnio.

El Hiopos Lleida, por su parte, también ha anunciado novedades y, en su caso, la incorporación del base Dani García, que llega cedido hasta junio por el UCAM Murcia.

A sus 28 años, el base catalán cubrirá el puesto que dejó el letón Kristers Zoriks, que rescindió su contrato el pasado 8 de enero. Desde entonces, el entrenador del Hiopos Lleida, Gerard Encuentra, solo ha contado con el estadounidense Corey Walden en esa posición.

García llega tras promediar en Europa con el UCAM Murcia 5,2 puntos, 1,6 rebotes y 3,4 asistencias en los 11 partidos que ha disputado en la Copa de Europa de la FIBA.