Barcelona - Villarreal: Horario y dónde ver en TV hoy el partido de LaLiga EA Sports

El duelo entre Barcelona y Villarreal dará comienzo a partir de las 16:15 en el Spotify Camp Nou. El choque corresponde a la jornada 26 de Primera división

Barcelona y Villarreal disputarán este sábado a partir de las 16:15 horas uno de los duelos más interesantes de la jornada 26 de LaLiga EA Sports. Primer y tercero de la clasificación de LaLiga EA Sports se darán cita a partir de las 16:15 horas en el Spotify Camp Nou en un duelo que por lo general suele deparar goles. Así, en los últimos cinco enfrentamientos entre Barcelona y Villarreal, se han podido ver un total de 28 goles.

Horario y dónde ver en TV y online el encuentro entre Barcelona y Villarreal

El Barcelona llegará a este duelo con la necesidad de sacar los tres puntos ante los groguets ya que por detrás, el Real Madrid, está a solo un punto y un tropiezo supondría poner en bandeja de plata el liderato a los de Arbeloa. Sucedió de manera contraria en la jornada anterior cuando el Barcelona aprovechó el tropiezo del Real Madrid ante Osasuna y con su triunfo por 3-0 ante el Levante, recuperó el liderato.

En el caso del Villarreal, los de Marcelino suman dos triunfos consecutivos en las dos últimas jornadas y además la tercera en las últimas cinco jornadas. El Villarreal está más centrado no perder la tercera plaza a costa de un Atlético de Madrid que está a tres puntos de distancia, que a un posible asalto a la segunda plaza ya que el Real Madrid aventaja a los groguets en nueve puntos.

El encuentro entre Barcelona y Villarreal dará comienzo en el Spotify Camp Nou a partir de las 16:15 horas. El encuentro podrá seguirse en TV a través de Movistar+ La Liga. Además, online, en ESTADIO Deportivo, podrá seguir desde dos horas antes del comienzo del choque entre Barcelona y Villarreal, el minuto a minuto una vez que la pelota eche a rodar, la crónica y las reacciones más destacadas de los protagonistas.

Barcelona y Villarreal garantizan el espectáculo de LaLiga

El partido entre Barcelona y Villarreal es una garantía casi completa de éxito por el tipo de fútbol que practican los equipos de Flick y Marcelino. En el duelo de la primera vuelta, el cuadro blaugrana se impuso por 0-2 con goles de Raphinha en el minuto 12 y el definitivo 0-2 de Lamine Yamal. El encuentro también estuvo marcado por la expulsión de Renato Veiga en el minuto 39 que facilitó el triunfo culé en la jornada 17. Este sábado habrá que estar pendiente de si el Villarreal es capaz de devolverle el triunfo a domicilio a los culés.