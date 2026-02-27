Marcelino García, antes de medirse al Barcelona: "Tenemos muchísimo que ganar y muy poco que perder en el Camp Nou"

El entrenador del Villarreal CF, Marcelino García Toral, compareció en la previa del duelo ante el FC Barcelona en el Spotify Camp Nou, correspondiente a la jornada 26 de LaLiga. El técnico asturiano analizó la fortaleza azulgrana como local, la ambición de su equipo con 51 puntos y las claves tácticas para competir ante uno de los rivales más dominantes del campeonato

Marcelino García Toral no esquivó la dimensión del reto. El Villarreal visita al Barcelona en un escenario que esta temporada se ha convertido en territorio casi inexpugnable. Doce victorias en doce partidos como local y una media goleadora cercana a los tres tantos por encuentro avalan la fortaleza del conjunto azulgrana. Aun así, el técnico amarillo dejó claro que su equipo no viajará resignado. “Tenemos muchísimo que ganar y muy poco que perder”, subrayó, convencido de que el contexto competitivo puede convertirse en una oportunidad más que en una amenaza.

Un desafío mayúsculo ante un Barça intratable en casa

Marcelino fue preciso al describir el escenario. “Llevan doce victorias de doce partidos en su campo, con una media de tres goles a favor y muy pocos en contra”, recordó, evidenciando que el Villarreal es plenamente consciente del nivel del adversario. Sin embargo, el técnico insistió en que el fútbol no se resuelve con estadísticas previas: “Es un partido, son noventa minutos y cualquier cosa puede suceder”.

El entrenador asturiano destacó que, pese a la dificultad, su equipo ya compitió a gran nivel ante el Barça en la primera vuelta, cuando cayó 0 a 2 en un encuentro donde, según él, los detalles y la contundencia en las áreas marcaron la diferencia. “Jugamos a un grandísimo nivel y a ver si somos capaces de repetir esos argumentos con más suerte”, explicó.

Marcelino también reconoció que en los duelos ante grandes rivales esta temporada su equipo no siempre ha tenido la fortuna necesaria. “Ha habido situaciones de penaltis, expulsiones o decisiones dudosas que nos han condicionado”, señaló, aunque evitó convertir ese factor en excusa estructural.

51 puntos y una mentalidad ambiciosa

Uno de los mensajes más repetidos por el técnico fue el orgullo por la trayectoria del equipo. “Tenemos 51 puntos, casi el 70 % de los disputados; es una barbaridad”, afirmó con contundencia. Para Marcelino, ese dato es el verdadero aval competitivo del Villarreal en este tramo final del campeonato.

Lejos de mirar hacia abajo en la clasificación, el entrenador insistió en una idea clara: “La forma de perder lo que tienes es mirar hacia abajo y no hacia arriba”. Reivindicó la tercera posición actual como un objetivo que debe defenderse con mentalidad ganadora y recordó que el equipo depende de sí mismo.

En su análisis, el calendario final no admite relajaciones. “Nos quedan trece partidos y todos van a ser difíciles”, explicó, dejando claro que el enfrentamiento ante el Barça es uno más dentro de un tramo final de máxima exigencia.

Contundencia en las áreas como factor decisivo

En el plano táctico, Marcelino fue directo: “Para ganar tendremos más de una ocasión si estamos a nuestro mejor nivel, pero hay que ser contundentes en las áreas”. El técnico recordó que en la primera vuelta el Villarreal generó situaciones claras que no supo transformar, además de encajar en acciones puntuales que pudieron evitarse.

Subrayó la necesidad de defender con rigor en campo propio y de aprovechar las transiciones rápidas que el propio modelo del Barça suele generar. “El Barça es dominante, juega a un ritmo altísimo y combina posesión con finalización”, explicó, diferenciando el estilo actual del equipo azulgrana respecto a etapas anteriores más centradas en la circulación.

También reconoció que el contexto puede derivar en partidos de ida y vuelta. “Si no atacas los espacios, pierdes el balón y te atacan; y si los atacas y no finalizas, el balón vuelve”, analizó, evidenciando la complejidad estratégica del duelo.

Bajas, recuperación y gestión física

En el apartado médico, Marcelino confirmó que Gerard Moreno no estará disponible: “No ha entrenado con el grupo, aunque lleva una progresión muy buena y quizá pueda estar contra el Elche”. También actualizó el estado de Willy Kambwala y Logan Costa, señalando que el primero depende del alta médica y que el segundo evoluciona positivamente, aunque todavía necesita tiempo.

El técnico no descartó que el Barça pueda tener “un poquito de reojo” la eliminatoria de Copa, aunque matizó inmediatamente: “Son jugadores acostumbrados a jugar cada tres días con máxima exigencia; ojalá se distraigan, pero no creo que sea así”.

Convicción sin ingenuidad

Marcelino cerró su intervención con una mezcla de realismo y ambición. Reconoció la dificultad extrema del reto, pero rechazó cualquier planteamiento derrotista: “No podemos ir allí derrotados ni muchísimo menos”. Considera que este tipo de escenarios son los que motivan a los profesionales y pueden servir de impulso competitivo.

El Villarreal llega al Spotify Camp Nou respaldado por números sobresalientes y por una identidad definida. Enfrente tendrá a uno de los equipos más sólidos de la temporada. El choque no solo medirá talento, sino también convicción. Y en esa batalla mental, Marcelino quiere que su equipo compita sin complejos, consciente de que el margen de riesgo es mínimo y la recompensa, enorme.