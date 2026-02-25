Fernando Roig, presidente del Villarreal, señala el objetivo de la temporada: "Es un reto real y sería un gran éxito"

La temporada que está firmando el conjunto de Marcelino en LaLiga EA Sports hace cada vez más posible el hecho de que el submarino amarillo juegue de nuevo la UEFA Champions League la próxima temporada,

El Villarreal sigue en su pelea por acabar la temporada en puestos de UEFA Champions League. Por el momento, los de Marcelino se sitúan en la tercera posición de la tabla de LaLiga EA Sports con 51 puntos, tras las dos últimas victorias conseguidas frente al Valencia y Levante. Por ello, Fernando Roig, presidente de la entidad, ha hecho especial hincapié en este aspecto de cara a lo que resta de campaña, con partidos de alto nivel para el submarino amarillo como el del Barcelona este fin de semana en el Camp Nou o la última ante el Atlético de Madrid.

Fernando Roig manda un mensaje a la plantilla

La eliminación en Champions League y Copa del Rey ha dejado al Villarreal con el objetivo de quedar en el mejor puesto posible en LaLiga EA Sports. La dificultad de que España vuelva a tener una quinta plaza en la Copa de Europa hace que la competencia suba para quedar entre los cuatro primeros clasificados del campeonato doméstico. En este sentido, el equipo de Marcelino es uno de los favoritos para quedar entre esos puestos, además de un Barcelona y Real Madrid que apuntan a disputarse el liderato final de la tabla de aquí a final de año. Por otro lado, otro de los persiguidores es el Atlético de Madrid, que es cuarto con 48 puntos. Además, el equipo de Simeone se mantiene 'vivo' en Copa del Rey y en UEFA Champions League, por lo que el hecho de disputar tres competiciones podría afectar a los colchoneros en su objetivo en el campeonato doméstico.

En cualquier caso, Fernando Roig, presidente del Villarreal, ha querido felicitar a la plantilla por el triunfo del pasado domingo ante el Valencia en La Cerámica, además de mandarle un mensaje a los de Marcelino sobre el objetivo claro para lo que resta de temporada, con partidos importantes en los meses de marzo, abril y mayo: "Enhorabuena al equipo por el esfuerzo y el resultado importante contra el Valencia. La victoria ante el Valencia nos ha llevado a superar los 51 puntos y tenemos que conseguir el objetivo que es por segunda vez consecutiva jugar la Champions. Hay que apretar y apretar. Es un reto real y sería un gran éxito, nunca hemos estado dos años seguidos, y es complicado".

El calendario del Villarreal que mantiene en alerta a Marcelino

En este sentido, uno de los encuentros más complicados que tendrá por delante el Villarreal es el de este sábado ante el Barcelona en el Camp Nou. Los de Marcelino llegan en buena dinámica y con el objetivo de dar un paso de gigante frente al conjunto de Hansi Flick, que viene de ganar al Levante. Tras ello, el submarino amarillo tiene marcado en rojo varias jornadas de gran dificultad, como la visita a San Mamés. Sin embargo, por La Cerámica pasarán rivales de alto nivel como la Real Sociedad, Celta de Vigo, Sevilla o Atlético de Madrid, con el que el equipo castellonense dirá adiós a esta edición de LaLiga EA Sports.