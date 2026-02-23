Alfon explica su salida del Sevilla tras debutar con el Villarreal: "Quise pelear, porque podía ayudar"

El extremo, cedido en enero al Villarreal con opción a compra, se estrenó ayer en el club amarillo como buena noticia para los nervionenses, y tras el choque se pronunció sobre las circunstancias de su marcha

La cesión de Alfon González al Villarreal pactada en el mercado invernal resultó fundamental para liberar masa salarial y poder ejecutar la llegada de Maupay para reforzar la delantera sin tener que sacrificar a ningún peso pesado del plantel.

Esta operación evitó una venta no deseada y ofrece la posibilidad de hacer caja en verano al incluir una opción de compra de siete millones de euros, aunque a día de hoy parece poco probable que se produzca más allá de la buena noticia de ayer.

Alfon debutó en el Villarreal en el triunfo contra el Valencia

Y es que Alfon volvió a caer lesionado en su llegada a La Cerámica y no pudo debutar hasta este fin de semana, cuando disputó sus primeros minutos como amarillo en la victoria de ayer contra el Valencia por 2-1. El extremo ingresó en el minuto 83 por Pépé y tras el choque se mostró satisfecho por ver la luz al final del túnel y estrenarse en esta nueva etapa.

"Las sensaciones han sido muy bonitas y estoy feliz por ese debut, por volver después de un tiempo lesionado y estoy contento de poder ayudar al equipo cuando toca", señaló en la Cadena SER el futbolista albaceteño, que aseguró que fue muy bien recibido en la entidad amarilla.

"Las cosas son como son y la verdad que me han acogido perfectamente aquí. Es un club con una humanidad tremenda y eso hace las cosas más fáciles", apuntó Alfon González, que también se refirió a sus meses en el Sevilla, club al que sigue perteneciendo al estar cedido en el Villarreal.

Alfon, sobre su salida del Sevilla

En este sentido, lamentó que en Nervión no gozó de continuidad lastrado por un calvario de lesiones concatenadas que no permitieron alcanzar su mejor versión.

​"Al final no tuve suerte con las lesiones. Casi nunca en mi carrera me he lesionado y en esta primera vuelta allí en me lesioné tres veces", apuntó con sinceridad Alfon González, que incidió en su compromiso como nervionense desde primera hora, pero también que le sedujo la posibilidad de marcharse al Villarreal, impulsado por la necesidad el club sevillista de firmar una salida de ese calado.

"Yo siempre quise pelear el puesto, siempre quise estar disponible porque veía que podía ayudar al equipo mucho… Y al final me surgió la posibilidad del Villarreal y estoy muy feliz", indicó Alfon, que ahora tratará de hacerse un hueco en los planes de Marcelino, lo que, obviamente, beneficiaría al Sevilla de cara a verano.