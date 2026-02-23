El exbético Dani Giménez clama por la sanción a Almeyda: "Me gustaría que les demande"

El exmeta verdiblanco y ahora entrenador se refirió al castigo al míster sevillista en plena rajada contra los árbitros por su expulsión y expresó su deseo de que el 'Pelado' hubiera interpuesto una demanda

La dura sanción a Matías Almeyda de siete partidos tras su expulsión ante el Alavés continúa dando que hablar después de que ayer domingo se perdiera el primero de los encuentros y lo tuviera que seguir desde una cabina en la grada del Coliseum.

Así, después de que Apelación ratificara el fallo de Competición y al Sevilla solo le quede la vía del TAD y de la justicia ordinaria, el técnico recibió el apoyo de un compañero de profesión con la particularidad de su pasado bético antes de su retirada.

El exbético Dani Giménez apoya a Almeyda tras su sanción

De ese modo, el exportero Dani Giménez, que militó en el Betis cuatro temporadas de 2014 a 2018 y ahora dirige al SD Sarriana de Segunda Federación, se refirió al castigo del técnico sevillista en plena rajada contra los árbitros tras la derrota de su equipo.

Tanto es así que señaló que el 'Pelado', al que también respaldó Manuel Pellegrini, debería exprimir la vía judicial por la injusticia de su sanción a partir de la dureza del acta redactada por Galech Apezteguia.

"Hace poco expulsaron a Almeyda y le han caído siete partidos. Me gustaría que hubiera ido por lo civil y les hubiera demandado. Me habría hecho mucha gracia ver qué pasaba", señaló el exbético, que incidió en la actitud de los árbitros ante este tipo de situaciones: "Tienen unas ganas de protagonismo… hacen lo que quieren. Se sienten atacados por todo lo que pasa en el campo, cuando lo único que tienen que intentar es ser juez, no inventarse cosas”.

Este capote a Almeyda se produce en un contexto determinado, en la rueda de prensa que concedió el ahora entrenador tras la derrota con el Coruxo con un gol en el alargue después de quedarse con uno menos en el minuto 55 y ser expulsado él mismo.

Rajada del exportero contra los ártbitros

Después del encuentro no se mordió la lengua y cargó sin freno contra el colegiado Morato Vega. "Me expulsa por decir que es una puta vergüenza en mi banquillo. A ver si no puedo hablar ahora. El problema de los hábitos es el ego que tienen, que parece que se sienten atacados en todo momento cuando ni me dirijo a él", clamó Giménez, que más allá.

"No tienen sensibilidad, no tienen fútbol, no tienen nada. Es el problema. Es que me gustaría que les grabasen para ver el ridículo que hacen en sus decisiones y cómo hablan, porque a mí me ha hablado mal el linier. El día que entrenen, como entrenamos los jugadores y los entrenadores, me callaré la boca, pero su entrenamiento es ir al gimnasio y a dar vueltas a un campo", espetó.