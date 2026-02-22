Real Madrid - Baskonia en directo | Final Copa del Rey de Baloncesto 2026 en vivo

Retransmisión en directo de la final de la Copa del Rey de baloncesto 2026 entre el Real Madrid y el Baskonia

¡Buenas tardes! Comenzamos con nuestra retransmisión en directo de la final de la Copa del Rey de baloncesto 2026 que van a disputar el Real Madrid y el Baskonia en el Roig Arena de Valencia.

Ambos equipos llegan de ganar apurados las semifinales ante Valencia Basket y Barça. Los madridistas eran claros favoritos al título, pero pocos contaban con el Baskonia, como se puede apreciar en este análisis previo.

"Cuando tienes muchísimos partidos decisivos atrás no es fácil pero tienes más práctica. Tengo muchos jugadores con muchas millas y experiencia pero además este partido ha sido el bautismo de fuego para otros jugadores esperemos que hagan pronto la primer comunión".

Los precedentes en la presente temporada son poco indicadores, pero mandan un aviso a ambos. En Liga, en el partido jugado en el Buesa Arena, el Baskonia remontó un marcador muy adverso para ganar su primer partido de la temporada. En Euroliga, en el Movistar Arena de Madrid, fueron los blancos los que remontaron al final un encuentro que se les había complicado

"Cuando vi su partido, pensaba que estaba decidido pero fue un milagro. También nosotros tuvimos mucha fe y creo que nos merecemos los dos estar aquí. Somos dos equipos que han hecho un buen baloncesto. El Madrid es un equipo increíble y vamos a tener que tener mucha concentración y energía. Hemos dado todo para llegar aquí, hemos sufrido muchísimo para llegar aquí y vamos a darlo todo".

El Real Madrid y el Baskonia se enfrentan en una final inédita, ya que pese a ser dos clásicos de esta competición y a que se han enfrentado en muchas ocasiones en la Copa del Rey -en semifinales sobre todo-, nunca lo habían hecho en la final.

El Kosner Baskonia ha jugado nueve finales hasta ahora, de las que ha ganado seis, pero no llegaba a este último partido desde que se proclamara campeón ante Unicaja en 2009, hace 17 años. El Real Madrid, por su parte, suma 29 títulos en total, aunque desde que arrancó la 'era ACB' ésta sería su vigésimotercera final de la Copa. Hasta ahora ha ganado 12 de 22, la última de ellas en 2024. El pasado año perdió la final ante Unicaja, un rival que, como ahora el Baskonia, no partía como favorito.

Para llegar aquí, los dos equipos han tenido que sufrir. El Madrid arrasó a Unicaja en su debut, pero frente al Valencia Basket casi siempre fue a remolque y, de hecho, tuvo que 'obrar el milagro' y remontar cinco puntos en contra en los veinte últimos segundos de partido gracias a dos triples de Hezonja.

El Baskonia lo pasó mal en sus dos partidos. Ante La Laguna Tenerife dominó de inicio, pero los tinerfeños les alcanzaron en el último cuarto y sólo el paso adelante de sus estrellas (Forrest y Howard) les permitió solventar el duelo. Ante el Barça, ellos no partían tampoco como favoritos y, además, el equipo blaugrana les planteó un partido defensivo donde peor se desempeñan, pero se adaptaron y, de hecho, estuvieron mejor en esa faceta en el último cuarto, en el que dejaron a su rival en nueve puntos y le remontaron el encuentro.

Ahora llega una final en la que las defensas contarán, pero en la que, conociendo cómo juegan ambos equipos, con una proyección claramente ofensiva, seguro que ofrecen un gran espectáculo.

El Baskonia tiene a jugadores como Howard que no han despegado aún y que se espera más de ellos en esta final. Y el Madrid, un fondo de armario que le da muchas opciones. Trey Lyles, su máxima estrella, estuvo muy apagado en semifinales y llegará con ganas a este partido decisivo.