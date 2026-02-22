Jabari Parker regresa a la Liga ACB para jugar en el Joventut

El ex del Barça llega a un acuerdo para llegar cedido hasta final de temporada; se espera el OK del Partizan en las próximas horas

Lo que parecía un rumor se ha confirmado. Jabari Parker será jugador del Joventut de Badalona y suplirá a Eric Dekker, que dejó la entidad verdinegra hace unas semanas después de llegar a un acuerdo para cerrar su contrato.

El ex del Barça no estaba viviendo la temporada ideal en el Partizan, con el que no jugaba en las últimas semanas -no disputa un minuto desde el 9 de enero, cuando jugó en el Palau Blaugrana-, según su técnico, el catalán Joan Peñarroya, por falta de forma.

Ante esto, el Joventut se puso en contacto con él y las negociaciones, según fuentes cercanas, estaban encaminadas para que llegara, incluso, para jugar la Copa del Rey junto a Ricky Rubio, Ante Tomic y compañía. No pudo ser. El problema era, principalmente, su contrato, ya que Parker tiene una de las fichas más altas del Partizan y le quedaba aún un año más con los serbios.

Finalmente han llegado a un acuerdo para que llegue en calidad de cedido hasta final de temporada. Así lo asegura la agencia EFE, quien confirma que el acuerdo entre el Asisa Joventut y Jabari Parker es total, y tan sólo queda que el Partizán dé el OK definitivo a la operación. Una respuesta que se espera en las próximas horas.

El Joventut espera cerrar a Jabari Parker en horas

Jordi Martí, directo deportivo verdinegro, quiere cerrar la operación lo antes posible para darle a Dani Miret las armas que necesita de cara a este final de temporada, donde tiene dos frentes abiertos: la Liga ACB y la Champions FIBA.

El jugador apenas necesitaría adaptación, ya que hasta el pasado año vivió en Barcelona y jugó en el Barça, y además, con el parón de selecciones, podría integrarse en el grupo con tranquilidad, pues hasta el próximo 8 de marzo (12:30 horas), el Joventut no tiene su próxima cita, ante el Covirán Granada.

Parker ha ido de más a menos en el Partizan y sus números están muy por debajo de lo que ofreció en el Barça (7,7 puntos, 2,5 rebotes y 0,7 asistencias). En el Joventut no sólo volvería a poder jugar, sino que también ganaría visibilidad, ya que su rol sería más protagonista.

En sus dos años en el Barcelona, Jabari Parker jugó 74 partidos en la Liga ACB, en los que promedió 12,6 puntos, con un 55,2 % de acierto y y 44,6 % de triples; además de añadir 3,5 rebotes, 1 asistencia y 12 créditos de valoración.