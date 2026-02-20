Fidalgo, sobre el nuevo sistema, la oferta de la Real Sociedad, su sueño, el derbi y la selección mexicana

El ovetense agradece la "confianza" de Pellegrini, que ha adaptado su dibujo táctico al 'Maguito', quien asume que vendrá mucha más competencia y reconoce que media "una barbaridad" entre México y España

No lleva ni tres semanas en España, pero se ha enterado pronto de la película. Llegó y pegó, como quien dice. Saltó a los dos días tras el descanso ante el Atlético de Madrid en la Copa del Rey y, desde el siguiente domingo en el Metropolitano, titular junto a Marc Roca y Pablo Fornals en un tridente medular que, tras el fiasco inicial, ha brindado dos victorias consecutivas al Real Betis en LaLiga que lo han relanzado en la pelea por la Champions League. Acumula elogios en estas 17 jornadas como verdiblanco Álvaro Fidalgo, que atiende al podcast mexicano 'Apuntes de Rabona' para analizarlo todo.

"Me dio confianza. Por suerte, pude participar en los tres partidos. Manuel Pellegrini es un entrenador pendiente de todos los detalles. Sobre todo del tema de dar mucha libertad al talento de cada uno. Lo que sabes hacer, lo que tienes que hacer. Y, al final, como tienes alrededor tan buenos jugadores, pues entre todos retroalimentarse y hacerlo bien", explica el 'Maguito', que recuerda el mensaje de bienvenida que recibió del plantel: "El primero que me escribió fue Isco. Obviamente, para eso es el capitán. A mí me tocaba hacerlo cuando estaba en el América. Dándome la bienvenida: que iba a estar muy bien aquí, que iba a estar muy a gusto, que era una familia, y la verdad es que así fue".

Se vanagloria el ovetense de acoplamiento sencillo: "Parece que llevo mucho más tiempo. El vestuario es una pasada. El club, también; te ayudan a todo. Muy rápido ha sido". Aunque sabe el interesado que, pese a caer de pie, cuando vuelvan los tres lesionados que faltan, se le complicará tener minutos: "Sí, eso lo sabía. En total, en medio campo, hay como ocho más o menos, si no me equivoco. Porque también están Lo Celso y Altimira. Entonces, sí, un montón. De todos los perfiles: '10', '8', '5'... lo que sea. Yo sabía cuando iba a firmar la competencia que iba a haber, lo difícil que iba a estar. Pero bueno, como siempre, pensaba que esa lucha me iba a hacer mejor jugador. Aprender de los compañeros, gente que lleva muchos años en la elite. Gente de una calidad y un talento impresionantes. Iba a disfrutar mucho con ellos la nueva experiencia".

Nuevo sistema

"Ellos llevan mucho tiempo, por las características de los jugadores, jugando con un 1-4-2-3-1. Porque Pablo Fornals puede jugar de mediapunta. Isco y Lo Celso son los que solían jugar ahí. Entonces, no sabía exactamente. Yo al final, como todo en estos años, con André (Jardine), ocupé prácticamente todas las posiciones del centro del campo, pues lo mismo, estaba preparado para lo que me tocase. Al final, ahora estamos jugando con ese 1-4-3-3, con el que me siento muy cómodo. Estoy en una posición de interior donde tienes libertad total para todo el campo. Tanto ataque como defensa; puedes llegar a las dos áreas"."Es uno de mis fuertes. Por el tema de ir y volver. Y bueno, creo que ahí, en estos últimos dos partidos, encontramos muy bien un equilibrio, un balance entre defensa y ataque entre un bloque un poco más medio-bajo, pero sabiendo cuándo saltar, cómo utilizar los espacios de los otros equipos. Porque bueno, obviamente, también el fútbol es muy diferente; ya lo voy notando en estas dos semanas. Y cambia".

Un mundo de México a España

"Parece que no, que al final es fútbol, pero sí cambia una barbaridad la forma de jugar en un lado y en otro. Sobre todo ese cambio entre el fútbol mexicano y la Liga Española, que es una de las tres mejores del mundo, que tiene una de las selecciones más poderosas desde hace ya bastante tiempo. Por ejemplo, entrenándome en México, estamos a 2.400-2.500 metros. Si tú quieres que sea tan rápido el fútbol como va aquí, uno o dos toques, todas esas cosas, al final te vuelves loco. Porque no te va a dar el físico para eso. Es muy complicado poder tener ese ritmo constante, aunque los partidos no se rompen, pero sí es muy intenso. El balón va de lado a lado muy rápido".

"Los jugadores también tienen mucha calidad, pero no lo noté tanto ahí. Obviamente hay grandísimos jugadores, pero también en la Liga MX hay muy buenos jugadores. Noto más que los campos al final permiten jugar mucho más rápido. Se puede jugar mucho más a dos toques, un toque. Eso es lo que hace más rápido el fútbol, yo creo. Y que, prácticamente, los equipos están más cerraditos, más ordenados todos".

Atlético de Madrid

"Sí, me tocó ver dos Atleti muy diferentes. Me tocó ver el de Copa, en que nosotros saltamos mucho a presionar y ellos, con uno o dos toques, encontraban siempre al hombre libre y nos hicieron muchísimo daño a la espalda. Además, creo que era el primer partido de Lookman. Ahí ocupó una posición entre extremo, muy pegadito al delantero, porque Griezmann jugó de 'falso 9'. Entonces, me tocó un Atleti que era muy móvil e iba muy bien al espacio. Con un Atleti que, a lo mejor, no estuvo tan fino el día del Metropolitano. Y nosotros estuvimos en un bloque más junto y preparados para contragolpear y para tener, en cierto momento, posesión de balón. Eso fue un cambio táctico del míster, que lo leyó a la perfección y lo pudimos cambiar todo".

Derbi

"La gente me lo dice desde ya. Desde que llegué aquí, que voy a alucinar con el ambiente, con cómo se vive esa semana, con el día del partido. Bueno, me lo puedo ir imaginando, porque el día del Atlético en La Cartuja, que era mi primero en casa, lo de la afición fue una barbaridad. Luego fuimos a Madrid y el otro día a Mallorca, y lo mismo; siguen al equipo donde sea. Pero sí, la semana del derbi yo siento que la voy a vivir muy parecida a lo que fue como mi primera semana de Clásico en América, muy diferente a todas las demás semanas, porque hay muchas más entrevistas, desde el principio se empieza a calentar el tema, los partidos, la afición, redes sociales, la gente por la calle...

"Será una semana para disfrutarla y, obviamente, después los derbis son partidos que siempre son muy igualados, partidos en los que se define muchas veces por detalles, pero la verdad que muchas ganas de poder vivir una semana así aquí".

Salida del América

"Lo más difícil sin duda fueron los dos días desde que saltó la noticia el día del partido contra el Necaxa, que estaba en la grada cuando saltaron un poco las alarmas por que no estaba convocado. Al día siguiente ya tuve que ir al club a despedirme; eso sí fue muy duro. Estaba preocupado en parte porque tenía una sensación de que a la vez tenía que estar contento por lo que se me venía, porque había firmado con el Betis, porque era una grandísima oportunidad para mí, pero a la vez estaba triste. Era una sensación jodida, sentimientos muy encontrados. De hecho, lloré bastante esos días, y mira que a mí me cuesta. Esos cinco años me transformaron la vida: el club, la gente, el país, no sé, demasiadas cosas".

Oferta de la Real Sociedad

"No, yo creo que fue más... No sé exactamente, porque, bueno, desde que escuché Betis, la verdad es que todo lo demás... Realmente no creo que haya sido nada formal lo del tema de la Real. Nadie me dijo 'oye, va a haber una oferta'. No, nada de eso. Fue con el Betis cuando yo dije 'ya está, no hay más'. Fue durante esa semana, si no me equivoco, fue como el fin de semana anterior a ese fin de semana, había habido muchas conversaciones entre clubes, muchas cosas".

La Champions League

"Sí, la verdad es que si lo habíamos hablado hace tiempo que uno de mis sueños era escuchar el himno de la Champions. Bueno, creo que el sueño de muchísimos jugadores, la verdad. Era un club inmejorable también para poder cumplir eso. Imagínate lo que sería". "Es verdad que estamos bien ahora, que estamos firmes, pero bueno, hay que ir partido a partido, con mucha tranquilidad sobre ese tema, porque estamos hablando de palabras mayores y, si empiezas a pensar muy en grande y te empiezas a olvidar de las cosas que tienes que hacer en el día a día, puede ser muy perjudicial. ¿Que estaría increíble? Sí, por supuesto. Lo hablé con muchos compañeros desde que estoy aquí, les pregunté acerca del tema, qué pensaban".

"El otro día he escuchado a Aitor Ruibal que obviamente todos quieren jugar la Champions, pero lo principal es la estabilidad, es la tranquilidad, es que el club esté bien. Si todo eso está bien y, encima, podemos conseguir ese objetivo, pues oye, bienvenido, a disfrutarlo muchísimo, a competir, pero bueno, primero creo que cabeza tranquila, porque queda muchísima Liga, quedan muchísimos puntos, y las rachas son importantes, pero también son duras tanto para bien como para mal. Lo vemos en el Espanyol. Hubo un momento que estaba por encima del Betis hace, no sé si son 4-5 jornadas, y ahora está a 6-7 puntos; entonces, es muy complicado. Son tan parejos los niveles y tan buenos los equipos que es muy complicado. Tienes que sacar los partidos como sea".

Antony y Abde

"Sí, sin duda, muchos me sorprendieron, la verdad. Más en directo, más en los entrenamientos; ya sabes que en los entrenos ves cosas; obviamente, luego en los partidos, cuando la gente se pone a competir, se pone a competir en serio, pero en los entrenos ves muchas cosas y cosas muy buenas, y muchos me sorprendieron. Por ejemplo, obviamente yo sabía de muchos que ves a Antony jugar y dices 'joder'".

"Pero por ejemplo también me sorprendió mucho Abde en estos partidos. La capacidad para repetir esfuerzos, no pierde nunca la pelota, es rapidísimo, tiene gol, el cambio de ritmo que tiene, todo, la velocidad... Te llama la atención lo completo que es como jugador y, claro, lo ves desde la TV. Obviamente sabes que tiene un 1x1 increíble, pero hay ciertas cosas que a lo mejor no te das tanto cuenta como cuando lo tienes al lado y dices 'que fácil jugar con un jugador así', porque me tocó justamente por este lado".

Selección mexicana: "Si viene, genial, y, si no, no pasa absolutamente nada"

"Sí, bueno, creo que va a ser la primera vez que abrí esto un poco, que voy a hablar de esto para todos. Es un tema obviamente importante para mí, importante para mucha gente. Lo veo todos los días en redes sociales, que es un debate fuerte. Yo leo a todo el mundo, para bien o para mal. Me gusta tener ese contacto con la gente, saber qué opina la gente de ciertas cosas. Obviamente, luego en uno está tomarse las cosas de una manera, tomarse las cosas de otra, pero creo que siempre es importante escuchar a la afición, escuchar a la gente y todas esas cosas"."Pero sí, tomé la decisión de hacer ese cambio. Creo que era una decisión importante para mí, importante para muchas cosas. Lo hablé con mi familia, lo hablé con mis amigos, con la gente cercana. Y sí, tomamos la decisión, y la verdad es que estoy muy contento. (...) La gente da muchas cosas por sentado respecto a este tema. Al final hay grandísimos jugadores, hay un seleccionador. A mí nadie me dijo absolutamente nunca, jamás, 'oye, vas a ir aquí, vas a ir'... Yo simplemente tomé la decisión del cambio, opto por poder ser seleccionado, pero no depende absolutamente de mí. Lo único que depende de mí es intentar hacer cada fin de semana las cosas bien y ya está. Todos me conocen, tú me conoces, soy una persona que respeta todo siempre, absolutamente todo. Y lo único que me gusta hacer es estar, competir, jugar, disfrutar del fútbol y todo lo demás. Si viene, genial, y, si no, no pasa absolutamente nada".