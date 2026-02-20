Betis Deportivo 1-4 Villarreal B: Un igual que le devuelve a la cruda realidad

Los verdiblancos pierden cuatro jornadas después en un partido marcado por la pegada castellonense y finiquitado con la roja directa en el 71 a Sorroche

El Betis Deportivo, que comparecía este viernes en Los Bermejales sin los lesionados Kwame Sosu, Moha Handoune, Antonio Toral, Óscar Masqué y Manu González, más el sancionado Dani Pérez, medía sus fuerzas con in igual como el Villarreal B que, eso sí, pelea por el 'play off' de ascenso y no por salir del descenso en el Grupo 2 de Primera RFEF. Comenzaron mandando los verdiblancos, amén de asustando con lanzamientos de Ismael Barea, Iván Corralejo y Gnangoro Bouare, aunque acertaron los amarillos, que, con un doblete de Albert García en apenas siete minutos, tomaron una doble ventaja en el marcador.

Con un delantero como Rubén de Sá haciendo de Aitor Ruibal en el lateral derecho y Carlos Reina oficiando de 'falso 9', el filial heliopolitano perseguía su cuarta jornada sin perder a las órdenes de Dani Fragoso, que introdujo tras el descanso a Rodrigo Marina para deshacer el doble pivote en pos de la remontada, iniciada por al borde del intermedio por un capitán que, de vuelta a la media punta, gozó de un par de aproximaciones enseguida para el empate, que se resistía a unos anfitriones menos incisivos por fuera que de costumbre. Para colmo de males, Ayman Arguigues abrió de nuevo brecha nada más entrar en el ecuador de esta fase y Ginés Sorroche, la roja directa al poco.

Con un jugador menos y dos goles por debajo, se echaba inevitablemente el telón para el Betis Deportivo con casi veinte minutos y el alargue por delante. Una tesitura que aprovecharían los castellonenses para hacer más sangre sobre la bocina, merced a un doblete también del ariete hispano-marroquí cedido por la SD Huesca con opción de compra que, si sigue así, se convertirá en un mero trámite. Partido para olvidar en la Ciudad Deportiva Luis del Sol, con retorno a la mala senda de los verdiblancos (dos jornadas ya sin vencer, un punto de seis posibles) tras un despertar previo que invitaba a la esperanza. Los de David Albelda, en cambio, enlazan nueve partidos sin perder.

Ficha técnica del Betis Deportivo - Villarreal B de Primera RFEF

Betis Deportivo: Germán; Rubén de Sá, Emmanuel N'Goran (Oreiro 65'), Elyaz Zidane, Ian Forns (Rafa Oya 83'); Gnangoro (Rodrigo Marina 46'), Barea; Morante (Sorroche 65'), Corralejo, Borja Alonso; y Reina (Jorge Luis 83').

Villarreal B: Rubén Gómez; Budesca, Sierra, Laurato Spatz, Ortiz; Nizar El Jmili (Mahamoud Barry 76'), Alassane Diatta, Macià (Cheikh 86'), Iván Rodríguez (Ayman 65'); Etienne Eto'o (Bonafé 65') y Albert García (Baratucci 86').

Árbitro: Clemente Ortuño (murciano). Roja directa al verdiblanco Sorroche (71').

Goles: 0-1 (27') Albert García; 0-2 (32') Albert García. 1-2 (42') Reina; 1-3 (68') Ayman; 1-4 (89') Ayman.

Incidencias: Encuentro correspondiente a la jornada 25ª en el Grupo 2 de Primera RFEF, disputado en la Ciudad Deportiva Luis del Sol de Sevilla con media entrada.