Sanluqueño 1-4 Betis Deportivo: Morante aporrea la puerta, vuelve Barea y el filial se pone las pilas
El extremo cigarrero, que ya fue crucial en la Copa del Rey juvenil, abrió el marcador en El Palmar de un partido resuelto al descanso con un doblete de Borja Alonso; sentenció Rodri Marina
Vuelve el Betis Deportivo a la senda de la victoria ante un rival directo por la permanencia e inmerso en problemas internos como el Atlético Sanluqueño, al que los heliopolitanos golearon para entregarle el 'farolillo rojo' del Grupo 2 de Primera RFEF gracias a una fenomenal primera parte que dejó la contienda vista para sentencia. Recién cumplido el minuto 2, ya 3 a efectos estadísticos, abría el marcador José Antonio Morante, que recibió un gran pase interior de Rodrigo Marina antes de regatear a aaa y marcar a placer. Luego, un doblete del inspirado Borja Alonso elevó a tres la cuenta del filial verdiblanco, que vuelve a soñar con el milagro a las órdenes de Dani Fragoso.
El extremo cigarrero, que ya fue crucial entre semana con un gol y tres asistencias para derrotar al Granada CF (único capaz de discutirle el liderato del Grupo IV de División de Honor) y plantarse en cuartos de final de la Copa del Rey juvenil, sigue aporreando la puerta de Manuel Pellegrini, que ya lo ha hecho debutar con los mayores y que, ante la baja por lesión de Rodrigo Riquelme y las molestias que arrastran Ez Abde y Antony Matheus dos Santos (este último, brillando pese a arrastrar desde hace mes y medio una pubalgia que le hace estar en frío con mucho dolor), podría recurrir a su desborde y a su pegada (17+2 en la 24/25, 6+3 por ahora en la 25/26) en cualquier momento.
En la reanudación, Borja Alonso tuvo el 'hat-trick' y Dani Pérez mandó al travesaño lo que podría haber sido igualmente el 0-4. Ya se habían marchado por entonces a descansar tanto Morante como Ismael Barea, que se reestrenó con el Betis Deportivo tras la cancelación de su préstamo al CD Mirandés. A la desesperada, recortó distancias el conjunto anfitrión por medio de Marcos Denia, que tuvo el segundo a renglón seguido, si bien Rodrigo Marina despejaría cualquier incertidumbre mandando el balón a la red a falta de diez minutos para el final.
Ficha técnica del Atlético Sanluqueño - Real Betis de Primera RFEF
Atlético Sanluqueño: Rubén Domínguez; Pablo Barea, Samu Almagro, Noah Obioma, Kikín; Bonfing Diallo (Rodri 46'), Dani Satoca; Ismael Álvarez (Denia 46'), Raúl López (Viedma 61'), Lobede (Niza 81'); e Iomar (Luis Simón 61').
Betis Deportivo: Manu González; Masqué, Oreiro (Fabián Embalo 82'), Moha, Ian Forns; Gnangoro, Ismael Barea (Sorroche 55'); Morante (Kamara 67'), Dani Pérez (Iván Corralejo 82'), Borja Alonso; y Rodrigo Marina (Yanis Senhadji 82').
Árbitro: Cambronero González (castellano-manchego). Amarillas a los locales Ismael Álvarez, Bonfing Diallo, Kikín, Pablo Barea y Dani Sotoca, así como a los visitantes Ismael Barea, Oreiro y Borja Alonso.
Goles: 0-1 (3') Morante; 0-2 (30') Borja Alonso; 0-3 (43') Borja Alonso; 1-3 (70') Denia; 1-4 (80') Rodrigo Marina.
Incidencias: Encuentro correspondiente a la jornada 22ª en el Grupo 2 de Primera RFEF, disputado en el Estadio El Palmar de Sanlúcar de Barrameda (Cádiz).