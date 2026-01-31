Osasuna 2-2 Villarreal: Un punto que sabe a poco en El Sadar

Reparto de puntos en El Sadar entre un Osasuna que fue superior durante muchos minutos y un Villarreal que creció en la segunda mitad y sacó petróleo gracias a una acción a balón parado.

Las tablas firmadas en El Sadar dejan un sabor agridulce en ambos. Osasuna lo puso todo para llevarse el triunfo, pero una acción a balón parado en la segunda mitad le dejó con la miel en los labios ante un Villarreal que sufrió y al menos logró romper su racha de cuatro derrotas consecutivas, aunque el empate es escaso botín para no seguir despegándose de la cabeza.

Los rojillos salieron con una marcha más que su rival. Su plan de partido pasaba por una intensa presión que no dejase pensar al 'submarino', al que no le duraba nada el balón en sus pies. Su único cometido era multiplicarse en defensa para achicar agua ante las veloces acometidas de un conjunto navarro liderado por Víctor Muñoz, todo un quebradero de cabeza para Pedraza por su banda, mientras que desde la izquierda era Javi Galán quien irrumpía con facilidad. Así, desde ambos costados comenzaron a llover balones sobre el área visitante para buscar a Budimir.

El Villarreal se adelanta con polémica

La más clara para los locales, no obstante, vino en un centro pasado que Rubén García recogió en el segundo palo, si bien su disparo tocó en rafa Marín y se marchó a córner. El partido era claramente de Osasuna. Pero la primera vez que pisaba el área contraria, el Villarreal encontró petróleo. De Burgos Bengoetxea no dudó al pitar un penalti de Javi galán sobre Pépé, que en realidad parecía haber dejado la pierna atrás, y desde el VAR no le corrigieron. Gerard Moreno no lo desaprovechó para engañar a Sergio herrera para hacer subir el 0-1 al marcador en el 16'.

Respuesta inmediata de Víctor Muñoz

El gol era un accidente tras lo visto hasta ese momento. Pero los de Alessio Lisci no acusaron el mazazo. Solo cuatro minutos después, de hecho, respondieron con el empate. El pequeñito Víctor Muñoz le ganó por alto a una torre como Rafa Marín y cabeceó a la red un buen servicio de Rubén García de falta. Vuelta a empezar y otra vez el mismo guion, con Osasuna apretando en busca del segundo.

Budimir, fiel a su cita con el gol

Lo tuvo de nuevo Víctor Muñoz, pero su disparo lo repelió Luis Júnior pasada la media hora. Más meritoria si cabe fue la parada de Sergio Herrera sobre la línea tras el cabezazo de Gerard Moreno a la salida de un córner, respondiendo también acto seguido al disparo lejano de Pépé. Pero cuando parecía morir un entretenido primer tiempo, en el que el Villarreal pidió la segunda amarilla para Catena por una falta sobre Mikautadze, Budimir, fiel a su cita con el gol, remachó a red un buen centro de Moncayola para hacer justicia.

El balón parado salva al 'submarino'

Tras el paso por vestuarios, Osasuna salió decidido a mantener la misma tónica, presionando arriba y metiendo centros laterales que llevaban el pánico a la zaga amarilla. En el primero de ellos, de Rubén García, no llegaron por poco al remate Budimir y Moncayola. Pero poco a poco, el Villarreal comenzó a amasar más posesión. Aún así, no encontraba el pase definitivo, por lo que Mikautadze optó por un intento lejano que se marchó fuera.

Veía pasar los minutos el cuadro castellonense con mucho toque estéril y sin generar peligro alguno. Pero ante el atasco de su fútbol previsible, encontró el premio en el balón parado. Gerard Moreno se adelantó en el primer palo a la salida de córner y se sacó un gran cabezazo cruzado para hacer el empate final.

Ficha técnica:

Osasuna: Sergio Herrera; Rosier, Boyomo, Catena (Herrando 46'), Javi Galán; Moncayola, Torró, Raúl Moro (Aimar Oroz 61'), Rubén García (Abel Bretones 76'); Víctor Muñoz; y Budimir (Raúl García 76').

Villarreal: Luiz Júnior; Mouriño, Rafa Marín, Renato Veiga, Pedraza (Sergi Cardona 46'); Pépé, Parejo (Santi Comesaña 74'), Pape Gueye, Moleiro; Gerard Moreno (Oluwaseyi 82') y Mikautadze (Buchanan 74').

Árbitro: Ricardo de Burgos Bengoetxea (Comité Vasco). Amonestó a los locales Catena y Torró, así como a los visitantes Pedraza y Renato Veiga.

Goles: 0-1 (16') Gerard Mireno, de penalti; 1-1 (20') Víctor Muñoz; 2-1 (45+2') Budimir; 2-2 (70') Gerard Moreno.

Incidencias: Encuentro de la 22ª jornada de LaLiga EA Sports disputado en El Sadar.