Levante - Atlético de Madrid, en directo el partido de la LaLiga EA Sports en vivo online

Sigue en directo el partido correspondiente a la jornada 21 de LaLiga EA Sports en el Ciutat de Valencia entre Levante y Atleti...

A la espera de algún fichaje, Simeone tan solo tiene 20 efectivos en la primera plantilla y este sábado no podrá contar ni Griezmann, que se perderá su tercer choque seguido, ni con Giuliano Simeone, por un proceso viral.

Levante y Atlético de Madrid se miden este sábado en el Ciutat de Valencia en un duelo de objetivos muy diferentes. Mientras la ambición del conjunto granota es la de acercarse todavía más a la salvación, la del cuadro rojiblanco no es otra que asentarse en la tercera plaza y acercarse al Real Madrid, aunque para ello deberá mejorar sus números como visitante, pues solo ha sido capaz de ganar en tres de sus últimas once visitas al Levante y encima viene del varapalo de la Champions ante el Bodo/Glimt.

Sin Griezmann ni Giuliano y a la espera de que Julián Álvarez recupere su olfato goleador, el sostén es Alexander Sorloth. Sus cinco goles en los siete partidos de 2026 han sido cruciales para el Atlético: suyos fueron los tantos a la Real Sociedad (1-1), al Alavés (1-0) y el primero al Mallorca (3-0), en el campeonato. También en la Liga de Campeones al Bodo/Glimt y en la Supercopa de España al Real Madrid.Por su parte, Luís Castro no podrá contar para este partido con los lesionados Brugué, Víctor García y Pampín y tampoco estará disponible Elgezabal, que se acaba de incorporar a los entrenamientos con el resto de compañeros tras operarse la rodilla derecha a principios de diciembre de 2025.