Levante - Atlético de Madrid, en directo el partido de la LaLiga EA Sports en vivo online
Sigue en directo el partido correspondiente a la jornada 21 de LaLiga EA Sports en el Ciutat de Valencia entre Levante y Atleti...
Levante
At. Madrid
¡Y EL ONCE DEL LEVANTE!
¡CONFIRMADO EL ONCE DEL ATLETI!
CUATRO LESIONADOS EN EL LEVANTE
Luís Castro no podrá contar para este partido con los lesionados Brugué, Víctor García y Pampín y tampoco estará disponible Elgezabal, que se acaba de incorporar a los entrenamientos con el resto de compañeros tras operarse la rodilla derecha a principios de diciembre de 2025.
LAS BAJAS EN EL ATLETI
A la espera de algún fichaje, Simeone tan solo tiene 20 efectivos en la primera plantilla y este sábado no podrá contar ni Griezmann, que se perderá su tercer choque seguido, ni con Giuliano Simeone, por un proceso viral.
A la espera de conocer los onces definitivos, aquí os dejamos el análisis de los posibles onces que sacarán Castro y Simeone en la tarde de hoy...
¡MUY BUENAS TARDES!
Bienvenidos a la retransmisión en directo del partido que nos aguarda en el Ciutat de Valencia entre el Levante y el Atlético de Madrid...
Levante y Atlético de Madrid se miden este sábado en el Ciutat de Valencia en un duelo de objetivos muy diferentes. Mientras la ambición del conjunto granota es la de acercarse todavía más a la salvación, la del cuadro rojiblanco no es otra que asentarse en la tercera plaza y acercarse al Real Madrid, aunque para ello deberá mejorar sus números como visitante, pues solo ha sido capaz de ganar en tres de sus últimas once visitas al Levante y encima viene del varapalo de la Champions ante el Bodo/Glimt.
Sin Griezmann ni Giuliano y a la espera de que Julián Álvarez recupere su olfato goleador, el sostén es Alexander Sorloth. Sus cinco goles en los siete partidos de 2026 han sido cruciales para el Atlético: suyos fueron los tantos a la Real Sociedad (1-1), al Alavés (1-0) y el primero al Mallorca (3-0), en el campeonato. También en la Liga de Campeones al Bodo/Glimt y en la Supercopa de España al Real Madrid.Por su parte, Luís Castro no podrá contar para este partido con los lesionados Brugué, Víctor García y Pampín y tampoco estará disponible Elgezabal, que se acaba de incorporar a los entrenamientos con el resto de compañeros tras operarse la rodilla derecha a principios de diciembre de 2025.