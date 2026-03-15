Hansi Flick, sobre el enfado de Joan García: "Nunca he visto a un portero que esté más feliz cuando encaja un gol"

El entrenador del Barcelona compareció en rueda de prensa para analizar la victoria frente al Sevilla en el Camp Nou, que tuvo la novedad del regreso de Gavi. Además, el técnico alemán habló de la reacción de su portero tras el segungo gol encajado

El Barcelona se volvió a llevar tres puntos importante en su pelea por alzarse con el título de LaLiga. Los de Hansi Flick lograron hasta cinco goles en el triunfo frente al Sevilla. Además, la buena noticia fue el regreso de Gavi más de 200 días después, lo que analizó el técnico alemán en rueda de prensa, ante los medios de comunicación. Además, el entrenador del equipo azulgrana hizo autocrítica pese a la goleada frente a los de Almeyda y habló del enfado de Joan García tras encajar el segundo del partido, que supuso el 5-2 final en el marcador del Camp Nou.

Hansi Flick, autocrítico pese a la victoria frente al Sevilla

De esta manera, Hansi Flick comenzó analizando la victoria frente al Sevilla en el Camp Nou: "Creo que muchas cosas van en una buena dirección, pero con algunas situaciones en el campo no estoy de acuerdo, así que para mí está bien. Tenemos tres puntos más, un partido menos y marcamos cinco goles, fue bueno verlo, pero al principio no jugamos con esta convicción que normalmente quiero ver en mi equipo, así que sé que tenemos muchos partidos y quizá para algunos jugadores es mucho, pero al final jugar más rápido es lo que tenemos que hacer. Así que tenemos que estar concentrados para el próximo partido, porque Newcastle es un gran equipo".

En este sentido, Hansi Flick siguió compartiendo sus sensaciones sobre el trabajo de su equipo en el día de hoy: "Como dije antes, hay muchas cosas que realmente aprecio, estoy contento por ello, pero también tenemos que pensar en qué podemos hacer mejor, y normalmente esta es nuestra forma de trabajar. Así que estoy contento, todo el mundo tiene que entenderlo, pero al final ahora es una semana muy importante y el miércoles tenemos un gran partido, así que se decidirá si pasamos a la siguiente ronda o no, y creo que tenemos que jugar a nuestra mejor versión, al cien por cien. Eso es lo que quiero decir: todo el mundo está feliz ahora, pero también para mí es importante que mejoremos en algunas situaciones y que hagamos las cosas mucho mejor".

Hansi Flick, sobre la vuelta de Gavi y el enfado de Joan García

Por su parte, Hansi Flick valoró el ansiado regreso de Gavi a los terrenos de juego: "Es un buen paso en la dirección correcta y no sabemos si jugará el miércoles o el próximo domingo, pero hoy creo que era una buena situación con un resultado claro. Pero lo hizo bien. También puedo verlo en los entrenamientos, está realmente bien. Tiene un gran pase, una gran técnica y también puedes verlo en una situación de uno contra uno. Estuvo ahí, ganó la situación y creo que todo el mundo en el Barça está feliz de que haya vuelto".

Por último, Hansi Flick se expresó por el enfado que mostró Joan García tras el segundo gol encajado por su equipo. "Nunca he visto a un portero que esté más feliz cuando encaja un gol. Así que creo que en el primer gol tenemos que presionar mejor, o ejercer una mejor presión sobre el balón, pero el segundo, ya sabes, también estábamos ganando 5-1. Eso es lo que quiero ver. También quizá, sí, es también nuestra idea, porque siempre pensamos en el ataque y quizá jugamos un balón, o un balón que no es fácil. Así que, para mí, quizá podemos controlar más el partido en los últimos diez minutos. Creo que esto también pasó en el segundo gol de Sevilla, y creo que Joan García está enfadado por eso, porque, como dije, nunca he visto a un portero que esté feliz cuando encaja un gol."