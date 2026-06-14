Ter Stegen prioriza seguir en LaLiga: el Ajax se aleja y el Barça se impacienta

El Barça se resigna un verano más, sabe que el portero alemán no quiere rescindir su contrato y esperará para tomar la decisión sobre a qué equipo irá cedido, priorizando a su familia y donde pueda ser protagonista

El Barcelona tiene un problema con Marc-André ter Stegen. El meta alemán no cuenta para Hansi Flick ni para el club azulgrana y se le está intentando buscar una salida, aunque no será fácil. Y no lo será precisamente porque el Barcelona lo renovó en verano de 2023 por cinco temporadas pero su situación cambió hace un año.

La decidida apuesta del Barcelona por Joan García dejaba al meta germano la salida como una opción, o bien la suplencia, pero con el alto salario lo ideal para el club era su salida. Sin embargo, esta no se dio hasta el mes de enero, cuando ya recuperado de su lesión se marchó cedido al Girona.

Pero en Montilivi las cosas no le fueron mucho mejor. Tras dos partidos bajo las órdenes de Míchel, Ter Stegen caía lesionado de gravedad en un entrenamiento y decía adiós a la temporada. Ahora regresará al Barcelona, pero su situación es la misma. No tiene sitio, pero sí un contrato jugoso al que no piensa renunciar.

Por eso mismo, la carta de libertad no es una opción ahora mismo para el portero alemán, pues ningún club le igualaría el salario que sí tiene firmado con el Barcelona aunque llegara como agente libre. Por todo ello, en estos momentos no se descarta ninguna solución entre Ter Stegen y el Barcelona.

Hay fórmulas en su contrato de las que el Barça podría tirar para rescindirlo unilateralmente pero conllevaría un gasto, y si no, siempre está la opción de repetir el movimiento que hizo con el Girona hace seis meses, es decir, una salida en forma de cesión en la que el Barça debería asumir parte de la ficha del meta germano.

La opción del Ajax se aleja

Una de las grandes esperanzas del Barcelona era que pudiera acabar con Míchel en el Ajax de Ámsterdam, con un entrenador que conoce y un equipo histórico de Europa, cuyo director deportivo además es un gran conocido y amigo del Barça como Jordi Cruyff, pero según informa el diario Sport, a los neerlandeses no le salen las cuentas, complicándose bastante esta opción hasta el punto de que hay están valorando otras alternativas al germano.

Entre ellas la de otro portero mítico a nivel europeo como es la del suizo Yann Sommer, que termina contrato con el Inter de Milán y busca una nueva aventura. La incorporación del portero helvético presenta unas mejores condiciones que las del alemán, ya que llegaría gratis, lo que acabaría cerrando la puerta del azulgrana.

El plan de Ter Stegen

Por su parte, Ter Stegen está tranquilo, se encuentra disfrutando de sus vacaciones a la espera de reincoporarse al trabajo con el Barcelona mientras busca una salida. La idea del cancerbero también es la de salir, pero se tomará su tiempo para elegir la mejor opción para él y para su familia, cuestion está que prioriza por encima de todo, aunque también busca un lugar donde ser protagonista.

Para cuando comience la pretempora con el Barça estará ya totalmente recuperado de su lesión y dispuesto a dejarlo claro en los entrenamientos, donde quiere demostrar que está en plenas condiciones para ser titular a sus 34 años, manteniendo el competir en LaLiga como una de sus prioridades.