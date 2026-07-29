Balde, impresionado con el último fichaje del Barcelona

El defensa confesó que le ha sorprendido al velocidad de Adeyemi y además ha apuntado a la tranquilidad del delantero alemán. "Le conocía desde hace tiempo"

El Barcelona lleva ya varias semanas ejercitándose en la pretemporada a las órdenes de Hansi Flick. El cuadro culé tiene el gran reto de volver a pelear por todos los títulos en juego y para ello se está reforzando. El primer fichaje del Barcelona llegó a final de mayo con el anuncio de Gordon. El segundo ha sido Adeyemi, un delantero alemán por el que el Barça ha pagado más de 20 millones de euros.

Precisamente sobre Adeyemi habló este miércoles Alejandro Balde. El defensa confesó la buena impresión que le ha dejado el alemán en estos primeros días de la pretemporada culé. Además Balde apostó por seguir creciendo como jugador a nivel individual y luchar por los títulos a nivel colectivo.

Balde alucina con Adeyemi, el último fichaje del Barcelona

Alejandro Balde no se escondió a la hora de ensalzar el nivel del último fichaje del Barcelona que ya está a las órdenes de Hansi Flick. Adeyemi es velocidad pura y llega al Barcelona para darle una alternativa en el ataque al conjunto culé.

Sobre la velocidad de Adeyemi y sobre el conocimiento que tenía previo del alemán, Balde declaró: "Lleva poco aquí y he hablado bastante con él. Se le ve tranquilo... seguro que nos ayudará mucho esta temporada. Es muy rápido. Le conocía desde hace tiempo. Me ha impresionado que es muy rápido".

Adeyemi en el entrenamiento de este miércoles con el Barcelona

Siguiendo sobre compañeros del Barcelona, Balde comentó la buena relación que tiene con Raphinha, que precisamente este miércoles se ha incorporado a la disciplina culé después de un periodo de vacaciones: "Tengo una relación muy buena con él, y con su familia. Mis mejores amigos del vestuario son Casadó, Lamine, Héctor, Gavi, Roony, Ronald... no me quiero dejar a ninguno. Me llevo bien con todos". En relación a sus ídolos, Balde apostó por dos ex del Barcelona como Etoo y Henry: "Siempre fue Samuel Etoo, y Henry... Etoo me encantaba. Veía vídeos de pequeño de él".

Alejandro Balde no cree en rutinas antes de los partidos

Balde se abrió en una entrevista a través de los medios de comunicación del Barcelona en la que los seguidores culés fueron los que realizaron las preguntas. Una de las cuestiones fue sobre si tiene algún ritual antes de los partidos y Balde, por raro que parezca, declaró que no: "No tengo una rutina antes de los partidos. No soy supersticioso. Pero si jugamos a las 21.00 horas, me hago una siesta larga, de unas dos horas..., hago fisio y ya vamos para el campo".

Balde también comentó que le gustaría seguir creciendo a nivel individual: "A nivel individual, espero seguir mejorando y aprendiendo, soy joven y tengo margen de crecimiento. Y a nivel colectivo, seguir esta línea e incluso más... si pueden llegar más títulos...".

La admiración de Balde por Jordi Alba y su mejor gol

Balde no escatimó en elogios hacia Jordi Alba, al que consideró el mejor extremo de la historia del Barcelona: "Si pudiera jugar en otra demarcación, sería de extremo. Ya jugué ahí. Me gusta, pero me gusta más lateral. Jordi Alba me inspiró en esa posición Me fijaba en él de pequeño. Destacaría su velocidad, sus centros, los pases... es el mejor lateral de la historia del Barça, para mí y creo para todo el mundo". Recordando su mejor gol, no lo dudó y apostó por el que hizo al Real Madrid en la final de la Supercopa: "Contra el Real Madrid, en la final Supercopa. Tampoco tengo tantos".