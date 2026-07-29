El Barça desactiva el 'plan Kroupi' pese al bloqueo por Julián: otro precio disparatado

El FC Barcelona acelera la búsqueda de un delantero para Hansi Flick después del estancamiento en las negociaciones por el jugador del Atlético; el ariete francés del Bournemouth emerge como una de las grandes alternativas de Deco, aunque se encuentra con un nuevo problema al toparse con una tasación de casi 100 millones de euros

El FC Barcelona empieza a asumir que la 'operación Julián Álvarez' está completamente estancada ante la postura inflexible del Atlético de Madrid. El club colchonero continúa negándose a negociar la salida del delantero argentino y, aunque Joan Laporta todavía no da el caso por perdido, en los despachos azulgranas ya trabajan intensamente en alternativas para evitar que Hansi Flick arranque la temporada sin el delantero centro que lleva semanas reclamando. En ese contexto ha irrumpido con fuerza el nombre de Eli Junior Kroupi.

El atacante francés del Bournemouth se ha convertido en uno de los futbolistas que más gusta a la dirección deportiva encabezada por Deco, hasta el punto de que su candidatura ha ganado mucho peso en los últimos días. El problema, sin embargo, es que su precio se mueve alrededor de los 100 millones de euros, una cifra inasumible y que sorprende teniendo en cuenta que se trata de un futbolista con una enorme proyección, pero que todavía está muy lejos de haber demostrado sobre el césped un rendimiento que justifique semejante inversión.

Julián Álvarez sigue bloqueado

La prioridad del Barcelona no ha cambiado. Julián Álvarez continúa siendo el gran objetivo para liderar el nuevo proyecto ofensivo tras la salida de Robert Lewandowski. Sin embargo, el Atlético mantiene una postura inamovible y sigue rechazando cualquier posibilidad de negociar con un rival directo de LaLiga.

Joan Laporta ya dejó claro hace unas semanas que la propuesta presentada al conjunto rojiblanco no sería eterna. El presidente avisó de que la oferta tenía fecha de caducidad y que el club debía tomar una decisión antes de que avanzara el verano. Ese momento ha llegado.

Aunque el Barça sigue esperando un último movimiento del internacional argentino para intentar desbloquear la situación, Deco no quiere quedarse sin margen de maniobra y ya ha activado diferentes operaciones paralelas. En el Camp Nou existe una convicción absoluta de que hay que fichar un delantero sí o sí.

Kroupi gana enteros pero cuesta una fortuna

Entre todos los nombres que maneja el área deportiva azulgrana como alternativas a Julián, el que más fuerza ha cobrado es el de Eli Junior Kroupi. El delantero francés, de apenas 20 años, destaca por su polivalencia. Puede actuar como referente ofensivo, partir desde cualquiera de las bandas o moverse como mediapunta, una versatilidad que encaja perfectamente con el estilo ofensivo que pretende implantar Hansi Flick.

Según informa la Cadena COPE, el futbolista está como loco por aterrizar en el FC Barcelona ya que vestir la camiseta azulgrana siempre ha sido su gran sueño. Sin embargo, no solo de deseo vive el hombre ya que el Bournemouth no tiene ninguna intención de desprenderse de una de sus mayores joyas y ha fijado una valoración cercana a los 100 millones de euros, una cantidad que resulta difícil de comprender para un jugador que, pese a su enorme talento, todavía no ha tenido tiempo suficiente para consolidarse entre la élite del fútbol europeo.

La cifra parece completamente fuera de mercado y convierte la operación en una auténtica misión imposible para un Barcelona que continúa condicionado por su situación económica.

Deco explora más alternativas

La dirección deportiva azulgrana no trabaja únicamente en Kroupi. En las últimas semanas también han aparecido otros nombres sobre la mesa, como el de João Pedro, aunque su incorporación también presenta enormes dificultades por la postura del Chelsea y por un contrato de larga duración que prácticamente cierra cualquier opción de salida.

Mientras tanto, Flick sigue esperando noticias. El entrenador alemán considera imprescindible incorporar un delantero centro que garantice goles y permita cubrir el enorme vacío dejado por Lewandowski. Es cierto que la plantilla cuenta con alternativas como Ferran Torres, Dani Olmo, Lamine Yamal o Anthony Gordon para ocupar posiciones ofensivas, pero ninguno responde exactamente al perfil de referencia ofensiva que reclama el técnico.

El tiempo juega en contra del Barça

Si el Atlético mantiene su negativa a negociar por Julián Álvarez, el FC Barcelona se verá obligado a cambiar definitivamente de objetivo y centrar todos sus esfuerzos en otra incorporación.

Kroupi aparece hoy como una de las alternativas preferidas por Deco, pero su elevadísima tasación obliga a estudiar cuidadosamente cada movimiento. Invertir alrededor de 100 millones de euros por un futbolista de enorme potencial, aunque todavía sin un largo recorrido al máximo nivel, supondría uno de los mayores riesgos económicos de los últimos mercados.

Con Julián Álvarez cada vez más lejos y la necesidad de incorporar un delantero antes del cierre del mercado, el Barcelona entra en un momento clave de su planificación deportiva. El reloj corre y Hansi Flick sigue esperando al '9' que debe liderar el ataque azulgrana durante los próximos años.