Gil Marín y Cerezo cierran la puerta a Julián: "No aceptaremos ni 100, ni 150, ni 200 millones"

El consejero delegado del Atlético de Madrid lanza un contundente mensaje al FC Barcelona y reafirma que el internacional argentino seguirá siendo la piedra angular del proyecto de Diego Simeone; Cerezo también envía un 'cariñoso' recado a su amigo Joan Laporta

El Atlético de Madrid ha vuelto a enviar un mensaje rotundo sobre el futuro de Julián Álvarez. En pleno cruce de informaciones sobre el interés del FC Barcelona y después de las palabras del propio delantero argentino, que hace unas semanas se posicionó claramente a reconocer que prefería una salida para cumplir su sueño, el consejero delegado rojiblanco, Miguel Ángel Gil Marín, ha querido zanjar cualquier especulación asegurando que el club no tiene intención alguna de vender al internacional argentino.

El dirigente colchonero, en unas declaraciones difundidas por los canales oficiales del Atlético de Madrid, se mostró firme al defender la continuidad de la gran estrella del equipo de Diego Simeone y respondió directamente a las recientes manifestaciones del presidente azulgrana, Joan Laporta, sobre la oferta presentada por el atacante.

"El Atlético es el lugar en el mundo para Julián"

Gil Marín dejó claro que la postura del club no ha cambiado en ningún momento y que tanto el futbolista como su entorno conocen perfectamente cuál es la intención del Atlético. "Mi opinión es clara y la voluntad del club es clara. Es lo que hemos manifestado al jugador, al agente, al presidente del Barça... Yo no tengo ninguna duda de que el Atlético es el lugar en el mundo para Julián y que Julián es el delantero centro perfecto para el Atlético de Madrid. Queremos seguir contando con él", afirmó el consejero delegado.

Con estas palabras, el máximo ejecutivo rojiblanco reafirma la confianza absoluta de la entidad en un futbolista que llegó para convertirse en el líder del nuevo proyecto de Simeone, cuyo contrato se extiende hasta el 30 de junio de 2030.

Respuesta directa a Laporta

Uno de los momentos más contundentes de la comparecencia llegó cuando Gil Marín respondió a las declaraciones realizadas esta misma semana por Joan Laporta, quien aseguró que la oferta presentada por el Barcelona tenía fecha de caducidad y no sería ilimitada. La respuesta del dirigente rojiblanco fue inmediata y sin margen para interpretaciones. "Recuerdo unas declaraciones de Joan Laporta esta semana. Decía que la oferta que había hecho al Atlético de Madrid no era infinita. Nuestra respuesta sí que es infinita: no queremos transferirlo, no aceptamos la oferta de 100 millones de euros ni aceptaremos una de 150 ni una de 200", sentenció.

Una nueva declaración que evidencia el grado de determinación del Atlético de mantener a Julián Álvarez como una de las piezas fundamentales del equipo, independientemente de la cuantía de las ofertas que puedan llegar durante este mercado de fichajes.

Cerezo también se muestra tajante

Antes de la tradicional cena del cochinillo de la plantilla en Segovia, el presidente del Atlético de Madrid, Enrique Cerezo, también dejó claro que el club no contempla la salida de Julián Álvarez y respondió directamente a las declaraciones del presidente azulgrana. "Joan Laporta es un buen amigo, es un gran presidente y él sabe muy bien, como sabéis vosotros, dónde va a jugar Julián Álvarez el año que viene".

El máximo mandatario rojiblanco también restó importancia a las palabras del delantero sobre su deseo de cambiar de aires. "Yo creo que en esta vida todos nos equivocamos, ¿no? Él tuvo un desliz, como yo con lo de Julián López", en referencia a un pequeño lapsus con el nombre del jugador que tuvo en una de sus últimas intervenciones ante los medios. "En esta vida, salvo alguna cosa que vosotros sabéis, todo tiene perdón".

Por último, Cerezo volvió a zanjar cualquier posibilidad de un traspaso, incluso ante el interés de otros grandes clubes: "Julián Álvarez es un jugador del Atlético de Madrid y será un jugador del Atlético de Madrid".

El Atlético mantiene su hoja de ruta

Las palabras de Gil Marín llegan después de semanas marcadas por el constante interés del Barcelona en hacerse con el delantero argentino. El club azulgrana ha reconocido públicamente que presentó una importante oferta por el futbolista, mientras que el propio Julián Álvarez sorprendió durante el Mundial al asegurar que consideraba que una transferencia sería "lo mejor para todos" y que deseaba cumplir uno de sus grandes sueños deportivos.

Pese a ello, la respuesta del Atlético ha sido siempre la misma. Tanto en privado como públicamente, la entidad madrileña ha insistido en que el atacante no está en venta y que su intención pasa exclusivamente por seguir contando con él. No en vano, el argentino mantiene una cláusula de rescisión de 500 millones de euros, una cifra que refleja el enorme valor estratégico que tiene para el club.

Simeone sigue construyendo alrededor de su estrella

En el Metropolitano consideran a Julián Álvarez mucho más que un gran delantero. La dirección deportiva entiende que el campeón del mundo debe liderar el proyecto deportivo durante los próximos años y convertirse en el gran referente ofensivo del equipo de Diego Simeone. Por ese motivo, el Atlético ya habría rechazado durante este verano importantes propuestas tanto del FC Barcelona como del Real Madrid, manteniéndose firme en una postura que ahora Miguel Ángel Gil Marín ha vuelto a reforzar públicamente.

Mientras el mercado continúa generando rumores alrededor del internacional argentino, el mensaje del Atlético no deja lugar a dudas. El club no contempla negociar su salida y está dispuesto a mantener esa postura hasta el final del verano, convencido de que Julián Álvarez seguirá vistiendo la camiseta rojiblanca la próxima temporada.