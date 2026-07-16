El récord de los diez finalista del Atlético de Madrid en el Mundial

Desde Italia 1934 ningún club sumaba tantos futbolistas a un encuentro de esta índole, que será muy especial para los colchoneros con el España-Argentina

El Atlético de Madrid será el club con más representantes en la final del Mundial que esté domingo disputarán España y Argentina en el MetLife Stadium de Nueva Jersey. Hasta diez representantes del conjunto colchonero suman entre los dos combinados, un dato que no ha pasado por alto para la entidad rojiblanca que ha presumido de ello.

Por el lado de la selección española hay cuatro jugadores del Atlético de Madrid. Se trata de Marcos Llorente, Álex Baena, Marc Pubill y Alejandro Grimaldo, uno de los fichajes veraniegos del club. Por el lado argentino son seis los jugadores. Son los casos de Juan Musso, Nahuel Molina, Julián Alvarez, Giuliano Simeone, Thiago Almada y Nico González.

Se trata del mayor número de jugadores de un club en una final desde el Mundial de Italia 1934

Tendrá, por tanto, campeones del mundo en sus filas el Atlético de Madrid suceda lo que suceda este domingo en la final de la Copa del Mundo. Un detalla que da muestras del nivel de la plantilla de los de Diego Pablo Simeone. Algo que el propio club recordaba a través de sus redes sociales. Si gana España, será el primer título de campeón del mundo para Marcos Llorente, Álex Baena, Marc Pubill y Alejandro Grimaldo. También lo sería para Juan Musso, Guliano Simeone y Nico González, si el campeón es Argentina. Para Julián Álvarez, Thiago Almada y Nahuel Molina sería el segundo.

Otro detalle interesante en este sentido tiene que ver con que se trata la mayor presencia de futbolistas de un mismo club en una final del Mundial desde la edición de 1934 celebrada en Italia. También ha recordado el Atlético de Madrid de que se trata del equipo español con más finalistas en una competición de esta índole.

Ya hubo cuatro finalistas del Atlético de Madrid tanto en Rusia 2018 como en Qatar 2022

El hecho de que haya tantos finalistas del Atlético de Madrid no es un asunto del todo nuevo. Por ejemplo sucedió en Qatar 2022 con cuatro futbolista colchoneros en la final entre Argentina y Francia. Antoine Griezmann, por el lado francés, Ángel Correa, Nahuel Molina y Rodrigo de Paul, por el lado argentino.

También cuatro jugadores del Atlético de Madrid alcanzaron la final de Rusia 2018, que enfrentó a Francia con Croacia. Fueron los franceses Antoine Griezmann, Lucas Hernández, Thomas Lemar, además del croata Sime Vrsaljko. Números importantes, aunque desde luego nada tiene que ver con el actual.

Falta de efectivos en los primeros entrenamientos

Claro que el hecho de que sean hasta diez jugadores del Atlético de Madrid los que estén en la final del Mundial también provoca que la pretemporada de los colchoneros se vea condicionada en estos primeros compases por las numerosas ausencias. Hay que recordar que, además, la normativa exige que los futbolistas tengan tres semanas de vacaciones entre temporadas. No será por tanto hasta el lunes cuando comience a contar.

No será hasta el 10 de agosto cuando se pueden unir a los entrenamientos. La temporada para el Atlético, después del aplazamiento de su primera jornada, hasta el miércoles 19 de agosto, que le llevará a medirse con el Málaga en el Metropolitano.