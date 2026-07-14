Greenwood ya tiene nuevo equipo: acuerdo cerrado por más de 40 millones

El fichaje del delantero del Olympique de Marsella ha sido todo un culebrón, que ahora llega a su fin después de que el jugador y el club hayan decidido su próximo destino en el fútbol

El futuro de Mason Greenwood ha sido toda una disputa internacional con protagonista español. El ex delantero del Getafe estaba en venta a pesar de tener contrato vigente con el Olympique de Marsella, que necesitaba liquidez y sabía que podía sacar un buen pellizco por el inglés. Lo único que ha retrasado el traspaso de Greenwood ha sido la puja entre varios equipos por llevárselo, pero ahora el futbolista ya toma una decisión final.

El Atlético de Madrid era uno de los equipos que más ha peleado por su incorporación. Cuando ya habían avanzando las negociaciones con el Fenerbahçe, el club español irrumpió con una nueva oferta con la que esperaban decantar la balanza. Sin embargo, el jugador inglés y el club francés han tomado una decisión y su futuro inmediato está en Turquía, no en Madrid.

Greenwood decide su futuro y cierra su fichaje por el Fenerbahçe

El 'culebrón' de Greenwood ha sido uno de los más entretenidos de este mercado de fichajes, pero ahora llega a su fin tras varias semanas de negociaciones. El delantero de 24 años ficha por el Fenerbahçe, tal y cómo ha adelantado Fabrizio Romano. Esta información pone fin a la puja por el inglés y deja al Atlético de Madrid sin uno de los fichajes en su lista.

El Fenerbahçe gana la puja por Greenwood por más de 40 millones

El acuerdo se ha decidido por motivos económicos. El conjunto turco ha ofrecido 40 millones y dos más en variables, superando la puja de 35 millones que ofrecía el Atleti. Además, las condiciones salariales para el jugador también son mejores ya que cobrará 10 millones por temporada. Además, el Manchester United también se llevará un premio por esta venta, sumando 10 millones gracias a la cláusula de 'reventa'.

Por esta razón, Greenwood va a poner rumbo a la liga turca y va a construir el ataque junto con Vedat Muriqi, a quién ya ficharon hace semanas procedente del Mallorca. El ex del Getafe firma con los otomanos un contrato de cuatro temporadas, hasta junio de 20230.

El Atlético de Madrid se queda sin el fichaje de Greenwood

A pesar de que Greenwood era uno de los jugadores clave en la lista de Simeone y del Atlético de Madrid para reforzar su plantilla, se les ha escapado en el último momento. No jugar la Champions ha sido suficiente para convencer al inglés de vestir la rojiblanca. Los colchoneros subieron su oferta cuando las negociaciones se iban a cerrar con el Fenerbahçe, irrumpiendo con una última apuesta que finalmente no ha sido aceptada. Ahora siguen planificando fichajes, pero ya sin Greenwood como opción.