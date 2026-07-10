Giro en el futuro de Greenwood: el Atlético de Madrid reactiva su fichaje con una nueva oferta

La puja por el fichaje del delantero inglés cada vez se vuelve más ajustada y después del dineral presentado por el Fenerbahçe, el Atlético de Madrid entra aún con más fuerza y presenta una nueva oferta

El interés del Atlético de Madrid por Mason Greenwood viene de lejos, estudiando el fichaje del ex del Getafe desde el pasado mes de febrero. Sin embargo, parecía que su fichaje finalmente no se iba a producir por la irrupción del Fenerbahçe en esta carrera por hacerse con los servicios del actual jugador del Olympique de Marsella, que necesita cerrar su venta para generar liquidez.

Sin embargo, ha habido un giro radical en el futuro del atacante británico, que ya estaba cerca de la liga turca, pero con una nueva oferta del Atlético de Madrid para que regrese a La Liga española. Greenwood tiene contrato con el club francés hasta 2029, por lo que tratarán de sacar el mayor beneficio económico por un delantero que siempre genera peligro.

Nueva oferta del Atlético de Madrid y giro en el futuro de Mason Greenwood

El extremo derecho ya había dado el visto bueno a incorporarse al Fenerbahçe, que le ofrecía 7 millones de euros por temporada con ellos y que pagaría al club francés cerca de 40 millones de euros para hacerse con sus servicios. Los turcos ya presentaron una oferta de 35 millones por él, que el Olympique de Marsella rechazó, dejando claro que no van a dejar salir al inglés por un precio que no les convenga.

Sin embargo, cuando parecía que el fichaje de Greenwood por el Atleti ni iba a producirse, el equipo que dirige Diego Pablo Simeone ha lanzado una nueva ofensiva por su sumar a un delantero ofensivo y rápido con el balón para potenciar el ataque rojiblanco. De hecho, el jugador, que fue clave en el Getafe de Bordalás, ya habría dejado claro su interés de fichar por el equipo del Metropolitano, priorizando volver a La Liga antes que intereses económicos.

El Atleti pone 45 millones sobre la mesa para el fichaje de Greenwood

La aprobación de Greenwood para volver a Madrid, aunque esta vez para defender la elástica rojiblanca, va a facilitar mucho el trabajo del club español por su fichaje, aunque lo realmente complicado va a ser llegar a un acuerdo con el Olympique de Marsella. El combinado francés pide como mínimo unos 50 millones de euros para el traspaso del jugador inglés.

El Atlético de Madrid trata de rebajar un poco esta cifra, pero ofrece un precio de 40 millones más 5 en variables, que pueden cuadrar mucho con los intereses del Olympique. Greenwood, por su parte, recibirá unos ingresos de 5 millones al año, menos que lo que le ofrece el Fenerbahçe, pero es cierto que no es lo mismo competir en La Liga que en Turquía.