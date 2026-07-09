Segundo refuerzo para Simeone: Morten Hjulmand llega al Atlético por más de 40 millones

El centrocampista danés aterriza desde el Sporting de Portugal para firmar con el club rojiblanco hasta junio de 2031

Morten Hjulmand está a un paso de convertirse en nuevo jugador del Atlético de MadridIMAGO

El Atlético de Madrid ya tiene encarrilado uno de los fichajes más importantes de su verano. Morten Hjulmand, capitán del Sporting de Portugal e internacional con Dinamarca, está a un paso de convertirse en nuevo jugador rojiblanco, siendo el segundo fichaje estival tras la llegada de Alejandro Grimaldo.

Según informa Fabrizio Romano, el club madrileño y la entidad lisboeta han acordado todos los términos de la operación, cifrada en 40 millones de euros más variables. El jugador viajará hoy a Madrid y firmará hasta junio de 2031.

Morten Hjulmand, el elegido para ordenar al Atlético

El Atlético llevaba semanas trabajando en el fichaje de Morten Hjulmand y la operación ha entrado ya en su tramo final. El acuerdo entre clubes activa ahora el intercambio de documentos, el paso previo a la revisión médica, la firma y el anuncio oficial.

La llegada del danés responde a una necesidad evidente. Simeone quería reforzar el centro del campo con un perfil físico, competitivo y fiable, capaz de sostener al equipo en partidos de alta exigencia y de darle más estructura a una medular que necesitaba jerarquía.

Hjulmand encaja en ese molde. No es solo un mediocentro defensivo. En el Sporting se ha consolidado como un futbolista con recorrido, capacidad para recuperar, criterio en la salida y liderazgo. De hecho, su peso en Lisboa era tal que ejercía como capitán de un equipo acostumbrado a competir por títulos.

El Sporting acepta una venta millonaria por Hjulmand

El acuerdo no ha sido sencillo. El Sporting había rechazado la primera ofensiva del Atlético y su presidente, Frederico Varandas, dejó claro públicamente que no dejaría salir a Hjulmand por una cantidad inferior a su valor. La posición portuguesa era firme: alrededor de 40 millones fijos más variables.

El Atlético fue acercándose a esa exigencia hasta cerrar una fórmula que satisface a todas las partes: 40 millones de euros más bonus. Para el Sporting, la venta supone una plusvalía importante, ya que fichó al danés en 2023 procedente del Lecce por una cantidad cercana a los 20 millones.

Hjulmand tenía contrato con el club portugués hasta 2028 y una cláusula de rescisión de 80 millones, por lo que el margen negociador de la entidad lisboeta era amplio. La voluntad del jugador de dar el salto a LaLiga y el empuje del Atlético han terminado por desbloquear una operación que parecía enquistada hace solo unos días.

Simeone gana un mediocentro con mando y recorrido para el Atleti

El fichaje tiene una lectura táctica muy clara. Hjulmand puede actuar como mediocentro posicional, pero también ofrece energía para saltar a la presión y abarcar mucho campo. No es un perfil estático, sino un jugador acostumbrado a vivir en zonas de conflicto.

Esa característica le viene especialmente bien al Atlético. Simeone necesita futbolistas capaces de sostener el equilibrio cuando el equipo se parte, proteger a los centrales y liberar a otros centrocampistas de tareas más defensivas. Con Hjulmand, Pablo Barrios podría tener más margen para aparecer en zonas adelantadas y participar más cerca del área rival.

El danés también aporta algo que el Atlético valora mucho: carácter. No llega como una promesa por desarrollar, sino como un capitán de 27 años, internacional con Dinamarca y con experiencia en Italia, Portugal y competiciones europeas. Es un fichaje de rendimiento inmediato.

Hjulmand llega tras una temporada de élite

La última temporada confirmó su importancia en el Sporting. Hjulmand disputó 45 partidos oficiales, marcó tres goles, repartió seis asistencias y superó los 4.000 minutos de competición. Un volumen que explica hasta qué punto era una pieza estructural en el equipo portugués.

Su carrera también ayuda a entender su madurez. Se formó en Dinamarca, pasó por el Admira Wacker, creció en el Lecce y dio el salto al Sporting en 2023. En Lisboa se convirtió rápidamente en una referencia, ganó títulos y asumió un papel de mando que ahora intentará trasladar al Metropolitano.

El Atlético acelera su nuevo proyecto con otro golpe de mercado

La operación refuerza la idea de un Atlético ambicioso en este mercado. El club rojiblanco quiere llegar al inicio de la pretemporada con varias piezas importantes cerradas y Hjulmand era una de las prioridades para completar la estructura del nuevo equipo, tras haber cerrado la llegada de Grimaldo.

El movimiento también tiene una lectura institucional. Mateu Alemany trabaja para darle a Simeone una plantilla más profunda, con perfiles específicos y menos dependiente de soluciones de emergencia. La llegada del danés va en esa dirección: un futbolista con rol claro, edad competitiva y contrato largo. Hjulmand vuela a Madrid, el Sporting ya ha aceptado la fórmula y el Atlético está a punto de cerrar al mediocentro que llevaba semanas persiguiendo.