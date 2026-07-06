El fichaje de Kang-In Lee por el Atlético, casi cerrado: los últimos flecos

La operación entra en su recta final con la resolución de los detalles definitivos, los cuales deberían estar cerrados a lo largo de esta semana; el Atlético anunciará su llegada en los próximos días; Mateu Alemany, trascendental en este fichaje

El Atlético de Madrid está a punto de cerrar uno de los fichajes más importantes del mercado estival. El fichaje de Kang-In Lee entra ya en su recta final y, salvo un giro inesperado, el internacional surcoreano se convertirá en nuevo futbolista rojiblanco en los próximos días. Así lo ha avanzado el periodista especializado en fichajes Fabrizio Romano, que asegura que la operación está prácticamente cerrada y pendiente únicamente de los últimos detalles para quedar sellada.

En su habitual publicación en redes sociales, se informa de que el acuerdo entre las partes está muy avanzado y acompaña el mensaje con su ya característico 'Here we go', señal de que la negociación se encuentra en la fase definitiva antes de hacerse oficial.

La incorporación de Kang-In Lee supone una de las grandes prioridades del Atlético para reforzar su parcela ofensiva. El futbolista del Paris Saint-Germain llevaba años en la agenda del club colchonero y las conversaciones se han intensificado durante las últimas semanas hasta dejar la operación prácticamente resuelta.

Un objetivo de larga duración

El interés del Atlético no nació este verano. De hecho, la entidad rojiblanca lleva tiempo siguiendo la evolución del internacional surcoreano y ya intentó incorporarlo durante el pasado mercado invernal. Aquella negociación no llegó a buen puerto, aunque sirvió para acercar posturas tanto con el entorno del jugador como con el PSG.

No obstante, la figura clave en todo este proceso ha sido, una vez más, Mateu Alemany. El actual director de fútbol del Atlético conoce perfectamente a Kang-In Lee desde sus primeros años en España. Fue uno de los dirigentes que apostó por él durante su etapa en el Valencia, donde participó en la renovación de su contrato cuando el futbolista todavía era una de las grandes promesas de la cantera valencianista.

Ese vínculo nunca se rompió. Alemany siguió muy de cerca la evolución del jugador tras su salida del Valencia rumbo al Mallorca y posteriormente al Paris Saint-Germain, hasta convertirlo en uno de los grandes objetivos de la planificación deportiva rojiblanca. Su acuerdo con el jugador estaría apalabrado desde el pasado mes de enero.

Del PSG al Metropolitano

Kang-In Lee llegó al PSG en el verano de 2023, después de completar una excelente temporada en el Mallorca. El conjunto francés desembolsó algo más de 20 millones de euros para hacerse con sus servicios y le firmó un contrato hasta junio de 2028.

Sin embargo, el protagonismo del futbolista ha ido disminuyendo con el paso de las temporadas, una situación que ha favorecido su predisposición a regresar a LaLiga. El Atlético ha aprovechado este contexto de búsqueda de minutos para acelerar una negociación que llevaba meses preparándose.

Aunque las cifras definitivas aún no han trascendido oficialmente, se ha apuntado que el PSG valora el traspaso en torno a los 35 millones de euros, cantidad sobre la que ambas entidades estarían trabajado para encontrar una fórmula de entendimiento.

Un perfil que encaja con Simeone

A sus 25 años, Kang-In Lee aportaría al Atlético un futbolista polivalente, capaz de actuar tanto por las bandas como por detrás del delantero. Su capacidad para asociarse, el desequilibrio en el uno contra uno y su calidad en el último pase son algunas de las virtudes que más valora la dirección deportiva rojiblanca.

Además de reforzar el potencial ofensivo del equipo de Diego Pablo Simeone, el surcoreano ofrecería diferentes alternativas tácticas gracias a su versatilidad, una cualidad especialmente apreciada por el técnico argentino.

Con la operación ya muy avanzada y el optimismo instalado en todas las partes, todo apunta a que Kang-In Lee será el siguiente anuncio del Atlético de Madrid en un mercado estival que sigue cogiendo velocidad. Si no surge ningún contratiempo de última hora, el futbolista surcoreano pondrá fin a su etapa en París para iniciar una nueva aventura en el Metropolitano.