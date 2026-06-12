Kang-In Lee, cerrado por Alemany desde enero: solo falta la aceptación del PSG

El Atlético quiere cerrar cuanto antes una operación que considera muy beneficiosa a nivel deportivo y comercial por un futbolista con el que ya tiene acuerdo desde hace meses; la negociación con el club parisino apunta a formalizarse en torno a los 25 millones de euros

El Atlético de Madrid ya tiene prácticamente cerrado el que apunta a ser su primer gran fichaje para la temporada 2026/2027. Según informa la Cadena SER, Kang-in Lee y el club rojiblanco alcanzaron hace meses un acuerdo para unir sus caminos este verano. Las negociaciones ahora se centran en el Paris Saint-Germain y avanzan de forma muy significativa, hasta el punto de que la operación puede decirse que está a punto de caramelo, muy cerca de cerrarse en torno a los 25 millones de euros.

Operación estratégica muy deseada

En el Metropolitano consideran que el internacional surcoreano reúne todas las condiciones que busca Diego Simeone para reforzar el ataque por talento, capacidad asociativa y versatilidad. A sus 25 años, Kang-in entiende que ha llegado el momento de abandonar París para recuperar protagonismo y regresar a una Liga española en la que dejó buen recuerdo tanto en el Valencia como en el Mallorca.

Kang-in Lee ofrece múltiples soluciones tácticas ya que puede actuar por dentro, caer a banda, jugar como mediapunta o incluso aparecer cerca del delantero. Se trata de un perfil de futbolista muy valorado por el técnico argentino, que busca hombres capaces de alterar partidos desde distintas posiciones.

Después de varias ventanas de mercado siguiendo de cerca su situación, el Atlético parece ahora muy cerca de culminar una operación estratégica tanto en lo deportivo como en lo comercial.

Acuerdo cerrado desde enero

El futbolista ya dio el 'sí quiero' al Atlético hace tiempo, concretamente en el mes de enero. El entendimiento entre ambas partes viene gestándose desde el pasado mercado invernal -todo apunta a un contrato como colchonero por cinco temporadas, hasta 2031-, y el deseo del jugador desde entonces no ha mutado. Su gran aspiración es reforzar el proyecto rojiblanco.

Kang-in Lee está convencido de que el sistema de Simeone puede potenciar sus cualidades y devolverle la importancia que ha perdido en el PSG. Aunque ha participado con regularidad en Francia, nunca terminó de convertirse en una pieza imprescindible para Luis Enrique, especialmente en las grandes citas europeas. En la temporada 2025/2026 sólo fue titular en 19 de los 39 encuentros que disputó en todas las competiciones. En total, firmó cuatro goles y cinco asistencias, cifras discretas para un futbolista llamado a marcar ciertas diferencias.

El PSG abre la puerta

En París entienden que el jugador desea un cambio de aires y por eso las posturas se han acercado considerablemente en las últimas semanas. Hace apenas unos meses el conjunto parisino rechazaba prácticamente cualquier posibilidad de salida. Sin embargo, la situación ha cambiado radicalmente y el PSG ya atiende ofertas y considera asumible una venta si la cifra ronda los 25 millones de euros.

Aunque algunas informaciones en Francia situaban la valoración del futbolista cerca de los 35 millones, pero en el Atlético son optimistas y creen que la voluntad del jugador se terminará imponiendo a la hora de abaratar la operación. Miguel Ángel Gil Marín siempre ha sido un gran defensor de esta incorporación y tanto Mateu Alemany como Simeone comparten plenamente esa apuesta por el internacional coreano.

El 'Cholo' da el visto bueno

Dentro del Atlético existe la sensación de que Lee puede convertirse en una de las grandes oportunidades del mercado del verano. Simeone aprecia especialmente su capacidad para recibir entre líneas, acelerar jugadas y asociarse en espacios reducidos. Además, el futbolista llega en plena madurez profesional después de tres temporadas en un gigante europeo como el PSG. Por su parte, el surcoreano considera que necesita volver a sentirse importante sobre el césped y el Atlético aparece como el lugar ideal para relanzar definitivamente su carrera.

En el Metropolitano también valoran enormemente el impacto internacional que tendría su llegada. Kang-in Lee es uno de los grandes referentes deportivos de Corea del Sur y su fichaje abriría todavía más al Atlético las puertas del mercado asiático. Aunque más allá del componente comercial, en el club creen que el jugador encaja perfectamente en la nueva reconstrucción deportiva que se está llevando a cabo de cara al próximo curso.

Primer movimiento del nuevo Atlético

Ahora sólo falta el entendimiento final entre entidades y en el Atlético reina el optimismo con esta operación. Las negociaciones avanzan, las posturas están muy cerca y Kang-in Lee está cada vez más seguro de que se convertirá en el primer fichaje del verano para Diego Simeone. De hecho, todo apunta a que el acuerdo puede cerrarse en cuestión de días. El Atlético quiere acelerar operaciones antes de que el mercado entre en ebullición y Lee aparece marcado en rojo como una prioridad absoluta.

Además, la competencia comenzaba a crecer. El futbolista también había despertado interés en otros grandes clubes europeos e incluso llegó a mantener conversaciones con el FC Barcelona. Finalmente, el proyecto rojiblanco le ha terminado seduciendo definitivamente.