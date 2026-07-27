Gonzalo Miró, aficionado confeso del Atlético de Madrid: ﻿"Si finalmente se queda Julián Álvarez en el Atleti, no hagamos un drama de ello﻿"

El tertuliano deportivo espera que el Atleti no se deshaga del argentino el mismo verano que Griezmann, de ahí que confía en que finalmente Julián se quede en el Metropolitano, mandando un mensaje a la afición rojiblanca

Dónde jugará Julián Álvarez la próxima temporada va camino de convertirse en un culebrón. El delantero argentino ya reconoció públicamente este verano que le gustaría jugar en el Barcelona pero en el Atlético de Madrid siguen firmes en su voluntad de retener al delantero en la plantilla de Diego Pablo Simeone.

Todo apunta a que, de darse, será una operación de final de mercado, pues en ese caso el Atlético de Madrid debería tener antes cerrado a un hipotético recambio, aunque tampoco es nada descartable que finalmente todo quede en nada, en una bonita coqueteo de verano, pero con Julián Álvarez vistiendo la camiseta blanquirroja la próxima temporada.

Eso sí, habrá que ver como reaccionaría la grada del Metropolitano si finalmente la 'Araña' sigue en el Atleti tras sus palabras, aunque como ha recordado Gonzalo Miró, habitual contertulio deportivo y aficionado del Atlético de Madrid confeso, ha pedido no hacer un drama si finalmente sigue como colchonero.

"Eso de que el jugador juega donde quiere jugar, vamos a dejarlo. Recordad lo que pasó con el 'Kun'. Si finalmente se queda Julián en el Atlético, no hagamos un drama de ello", ha pedido Miró en los micrófonos de 'El Partidazo de Cope'.

Y es que para Miró sería un error gravísimo la venta de Julián Álvarez el mismo verano que has dejado salir también a Antoine Griezmann, que se marchó libre al Orlando City. "Perder a tus dos mejores jugadores en el mismo verano y pretender sustituirlos es una tarea demasiado complicada", ha reconocido, al tiempo que recordó las palabras de Simeone: "Creo que las declaraciones de Simeone con respecto a Julián vinieron a allanar el terreno. No vas a sustituirle por nadie mejor".

Otra opción que descartó totalmente Gonzalo Miró es la posibilidad "inviable" de que Julián acabe firmando por el Real Madrid, pese al interés de Florentino Pérez nada más ganar las elecciones: "La primera decisión de Apolo entrando en el Atlético de Madrid no puede ser 'oye, ahora yo le vendo a Julián al Madrid', la gente diría 'menuda estafa'".

El Barça espera un nuevo gesto

El Barça ya presentó una oferta de 100 millones de euros que el Atlético de Madrid rechazó aunque desde Barcelona esperan que el argentino vuelva a tener otro gesto público hacia el club azulgrana, aunque antes quiere hablar también con el Atlético de Madrid.

Sea como fuere, parece complicado que el traspaso pueda llegar a buen puerto si el Atlético de Madrid no reconsidera su postura, ya que el jugador argentino tiene contrato hasta el 30 de junio de 2030 y una cláusula de rescisión de 490 millones de euros, muy lejos de la primera propuesta azulgrana.

La oferta por Julián tiene fecha de caducidad

Joan Laporta ya dejó claro que la oferta azulgrana para fichar al delantero del Atlético de Madrid tiene fecha de caducidad y que es finales de julio. Pese a todo, el presidente del Barcelona se mostró confiado en que el fichaje acabe reconduciéndose a pesar de la negativa de Enrique Cerezo, presidente del Atlético de Madrid, y Miguel Ángel Gil Marín, consejero delegado del club.

"Respeto la opinión de Miguel Ángel y de Enrique Cerezo. Nosotros estamos ahí con una oferta. Es un jugador que nuestro entrenador lo quiere y por eso le hicimos la oferta al Atlético de Madrid. Es una oferta muy importante, muy buena", dijo hace unos días, poco antes de la final del Mundial entre España y Argentina.

"No es una oferta ilimitada en el tiempo y acabando el Mundial, hasta final de mes. Hay tantos casos en los que se ha dicho que no iría un jugador nunca al Barça y ha acabado viniendo, sin recordar ejemplos. Cuando un jugador quiere salir, un club grande no puede permitirse jugadores que estén a disgusto. En nuestro caso no se daría nunca. Y si te hacen una buena oferta, hay que aprovecharla", finalizó.