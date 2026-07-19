Joan Laporta responde a Gil Marín: "Un club grande no puede permitirse tener jugadores que estén a disgusto"

El presidente del FC Barcelona, que está en Nueva York para presenciar la final del Mundial entre España y Argentina, respondió al CEO del Atlético de Madrid. "Hay tantos casos en los que se ha dicho que un jugador no iría nunca al Barça y ha acabado viniendo...", declaró

Gil Marín, como CEO del Atlético de Madrid, apuntó días atrás que Julián Álvarez era un jugador que los colchoneros no querían que saliese del club y que por lo tanto no aceptarían "la oferta de 100 millones de euros, ni una de 150 ni una de 200". Así de categórico fue el consejero del Atlético de Madrid cuando fue cuestionado por el interés con oferta del Barcelona en el jugador argentino.

Precisamente este domingo, el presidente del Barcelona, Joan Laporta, podrá presenciar en directo a Julián Álvarez en la final del Mundial entre Argentina y España que se disputa en Nueva York. Desde tierras estadounidenses, Joan Laporta no ha dudado en responder a Gil Marín para en cierto modo, desacreditar la rotundidad de las palabras del dirigente del Atlético de Madrid.

Laporta responde a Gil Marín sobre el fichaje Julián Álvarez

Laporta, al estilo de un gran comercial de ventas, habló de lo buena que es la oferta que ha presentado el Barcelona al Atlético de Madrid por Julián Álvarez y también dejó claro que el argentino es un jugador que le gusta a Hansi Flick: "Nosotros estamos ahí con una oferta. Es un jugador que nuestro entrenador quiere y por eso hicimos la oferta al Atlético de Madrid. Es una oferta para nosotros muy importante y muy, muy buena".

Desde el respeto, Joan Laporta apostó por volver a repetir un capítulo más de un jugador del que se dice que no llegará al Barcelona y que finalmente termina recalando en el Spotify Camp Nou, al contrario de lo que piensa Gil Marín: "Yo respeto la opinión de todos. Respeto la opinión de Miguel Ángel y de todos. Hay tantos casos en los que se ha dicho que un jugador no iría nunca al Barça y ha acabado viniendo...", declaró el presidente culé.

Gil Marín en una imagen de archivo

Laporta aconseja al Atlético de Madrid sobre retener a Julián Álvarez

El presidente del Barcelona también quiso darle un pequeño consejo sobre el hecho de retener a Julián Álvarez en sus filas a pesar de que el propio jugador argentino ha declarado públicamente que lo mejor sería un traspaso ya que quiere "cumplir su sueño". Laporta puso al Barcelona como ejemplo a la hora de actuar cuando un jugador quiere dejar el conjunto culé: "Cuando un jugador quiere salir, la actitud del Barça como club es que, si un jugador quiere marcharse del Barça, puente de plata. Un club grande no puede permitirse tener jugadores que estén a disgusto".

Por último, un Laporta que volvió a recordar públicamente que la oferta "no es ilimitada en el tiempo", insistió al Atlético de Madrid a valorar la oferta: "Ya no es solo una cuestión de la oferta que se hace, pero también, si además hay una buena oferta, hay que aprovecharla". El presidente culé informó que después del Mundial anunciará cuándo 'caduca' la oferta por Julián Álvarez.

Laporta está en Estados Unidos desde hace varios días y ha mostrado públicamente su apoyo a la selección española de Luis de la Fuente. Este domingo presenciará en el MetLife Stadium la final del Mundial entre Argentina y España en la que habrá una importante presencia de jugadores del Barcelona como Cubarsí, Eric García, Pedri, Gavi, Dani Olmo, Joan García y un Lamine Yamal del que se espera mucho.