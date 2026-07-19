Al Atlético de Madrid se le acaban las excusas para el Barcelona y Julián Álvarez

El jugador argentino estará libre de cualquier distracción una vez que finalice el Mundial este domingo. La oferta culé tiene fecha de caducidad tal y como apuntó Laporta días atrás

El fichaje de Julián Álvarez desde el Atlético de Madrid al Barcelona apunta a ser uno de los culebrones del verano. El Mundial ha servido por el momento al Atlético de Madrid para distraer la atención con un Julián Álvarez que ya expresó su deseo de un traspaso. Julían Álvarez lo dejó claro a final de junio cuando estaba, tal y como ocurre ahora, disputando el Mundial con Argentina: "Hablé con las personas del club, con las que tenía que hablar, y creo que lo mejor para todos es una transferencia. Quiero cumplir mi sueño".

El Atlético de Madrid también expresó sus intenciones hace pocos días con las palabras de Gil Marín, consejero del club colchonero: "Yo no tengo ninguna duda de que el Atlético es el lugar en el mundo para Julián y que Julián es el delantero centro perfecto para el Atlético de Madrid. Queremos seguir contando con él".

El Atlético de Madrid se queda sin el Mundial para 'proteger' a Julián Álvarez

Una vez que la final del Mundial de este domingo entre Argentina y España concluya, el Atlético de Madrid no tendrá ninguna 'excusa' para no ser bombardeado continuamente con las intenciones del Barcelona con Julián Álvarez. El propio jugador, después de apuntar su deseo de que se produjese un traspaso, avisó de que no era momento para hablar de ello.

Con el Mundial finalizado, el Atlético de Madrid se reencontrará con Julián Álvarez una vez que regrese a la disciplina de Simeone y será ahí donde se podrá palpar a la perfección el ambiente entre el jugador argentino y el club colchonero. Por el momento el Barcelona ha dejado claro que la oferta presentada al Atlético de Madrid no va a estar sobre la mesa y vigente durante todo el verano. "Nuestra oferta no es infinita", afirmó Laporta días atrás.

A estas palabras también respondió Gil Marín recientemente: "Recuerdo unas declaraciones de Joan Laporta esta semana. Decía que la oferta que había hecho al Atlético de Madrid no era infinita. Nuestra respuesta sí que es infinita: no queremos transferirlo, no aceptamos la oferta de 100 millones de euros ni aceptaremos una de 150 ni una de 200".

Las opciones del Barcelona con el intento de fichaje de Julián Álvarez

Una vez que el Barcelona ya tiene sobre la mesa la oferta para tratar de cerrar el fichaje de Julián Álvarez, al cuadro culé se plantean diferentes escenarios. El primero y más deseado es que el Atlético de Madrid acepte la propuesta culé y Julián pueda llegar al Spotify Camp Nou. Si los colchoneros en cambio desestiman la propuesta del Barça, a Joan Laporta y la dirección deportiva blaugrana no le quedará otra que buscar una alternativa.

En el Barcelona parece que ahora mismo el dinero no es un problema por lo que si quisiese acudir a un mercado de fichajes que ya se mueve con cifras muy altas, podría hacerlo. Además si Hansi Flick quiere mirar de puertas para dentro, el alemán tiene diferentes opciones. Jugadores como Dani Olmo, que han demostrado su talento en el presente Mundial u otro como Ferran, del que aún no se sabe cuál será su futuro, pueden ser una alternativa.

Dani Olmo, Gavi y Fermín con el Barcelona

También está la opción de que Lamine Yamal mueva su posición dentro del sistema del Barcelona y pase a estar algo más centrado para tener más opciones de cara a portería. Todas estas cábalas se resolverán una vez que el Atlético de Madrid se decida con Julián Álvarez al cumplirse la fecha de caducidad de la oferta culé.