Koundé explica su plan con el Barcelona después del Mundial

El central galo no pudo terminar la cita mundialista en tercera posición tras caer los de Deschamps este pasado sábado ante Inglaterra en un espectacular choque con 10 goles en total. "Lo primero que haré será descansar bien", afirmó a DAZN

Koundé no pudo terminar el Mundial 2026 como a los aficionados de Francia les hubiese gustado. Tras caer ante España en semifinales, el cuadro de Deschamps se tuvo que conformar con disputar el encuentro por el tercer y cuarto puesto ante Inglaterra. Los galos vieron como Inglaterra arrasaba en la primera parte con un contundente 0-4 al descanso.

En el segundo tiempo, entre Mbappé, Barcola, Dembelé y las asistencias de Olise, logró Francia meterse nuevamente en el partido aunque Saka y Bellingham terminaron por sentenciar el duelo para dejarlo en un 4-6 final. Tas el partido, un Koundé que tuvo una presencia testimonial en el encuentro entre Francia e Inglaterra, se mostró ya enfocado en su club, el Barcelona.

Koundé piensa en hacer una buena temporada con el Barcelona

Koundé ha sido uno de los jugadores considerados fijos para Deschamps en la búsqueda del tercer Mundial para Francia. El central del Barcelona, a excepción del duelo por el tercer y cuarto puesto, fue titular en todos los encuentros de la fase de grupos, los dieciseisavos de final, octavos, cuartos y las semifinales ante España. Así, Koundé sumó un total de 603 minutos en ocho encuentros con los galos.

Después del encuentro, Koundé atendió a los compañeros de DAZN y el central galo apostó por descansar bien para luego estar en disposición de ayudar al Barcelona a realizar una gran campaña: "Lo primero que haré será descansar bien para afrontar mejor la campaña. Espero hacer una gran temporada y ayudar al máximo al Barça".

Koundé en el partido de semifinales entre Francia y España

Esta declaración de Koundé es una pista más que el jugador francés le da a los culés sobre su idea de futuro. Ya el pasado mes de junio, justo cuando empezó la concentración de Francia para el Mundial, Koundé dejó claro que su intención era seguir en el Barcelona. "Espero seguir en el Barça", afirmó.

Koundé, pieza clave en el Barcelona de Hansi Flick

Koundé tiene una situación similar en el Barcelona y en Francia en relación a su importancia dentro del equipo. Si con los galos lo ha jugado todo en el Mundial, con los culés no se quedó atrás la pasada temporada al disputar un total de 47 encuentros entre Liga, Copa del Rey, Champions League y Supercopa de España. Al igual que Koundé, otro de los jugadores blaugranas que se tomarán un descanso tras terminar su Mundial es Rashford, que si pudo celebrar el tercer puesto en la cita mundialista. El Barcelona también tendrá representación en la final de este domingo con Cubarsí, Eric García, Pedri, Gavi, Dani Olmo, Joan García y Lamine Yamal.