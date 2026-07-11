El Bayern de Múnich vuelve a interesarse por Koundé

El club alemán pone sus ojos en el polivalente defensor francés, aunque para mover ficha necesitaría antes desprenderse de alguno de los jugadores de su plantilla que están en la rampa de salida

El Bayern de Múnich ha vuelto a poner sus ojos en Jules Koundé, defensa del FC Barcelona que se encuentra estas semanas disputando con Francia el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá. No es la primera vez que los alemanes se fijan en el francés y ahora nuevamente sitúan al defensa en su radar.

De momento el Bayern de Múnich no ha movido ficha por Koundé aunque, según el periódico alemán Bild, lo podría hacer para intentar firmar al futbolista del Barcelona. Antes, eso sí, debería dar algunas salidas en su plantilla. Se señala los nombres de Sacha Boey, Hiroki Ito, Kim Min-jae y Joao Palhinha, como candidatos a dejar el equipo. La marcha de alguno de ellos condiciona la posibilidad de nuevos fichajes, entre ellos el de Koundé.

El interés del Bayern de Múnich ha trascendido en estos días, aunque no es el único equipo que se ha fijado en Koundé. Meses atrás también se señaló el deseo de algunos equipos de la Premier League por el jugador. Manchester City, Liverpool o Chelsea también están atentos a la situación del defensa de 27 años.

Koundé renovó el pasado verano con el Barcelona hasta el verano de 2030

Koundé tiene contrato con el Barcelona hasta junio de 2030, después de que renovara con la entidad azulgrana el pasado verano. No sería fácil su salida, porque también el jugador ha manifestado en alguna ocasión que se siente a gusto tanto en el equipo como en la ciudad. Claro que la potencia económica del Bayern de Múnich podría hacer variar los planes iniciales.

El conjunto alemán con opciones para el lateral derecho como Josip Stanisic y el polivalente Konrad Laimer. No obstante eso no supondría un problema para el Bayern de Múnich que valora la polivalencia de Koundé, tanto para jugar en el lateral derecho como para hacerlo en el centro de la defensa.

Koundé disputó 47 partidos la temporada pasada con el Barcelona

El peso de Koundé en el Barcelona de la temporada pasada fue evidente. El francés fue uno de los habituales en las alineaciones de Hansi Flick. Participó en 47 partidos entre las distintas competiciones, en 39 de ellos como titular. Aunque evidentemente no es su principal cometido, fueron tres goles y cuatro asistencias las que ofreció el futbolista.

Su buen hacer durante la temporada le hicieron mantenerse también en la selección de Francia que disputa el Mundial. Habitual en las alineaciones del cuadro francés, precisamente este martes se enfrentará a España en las semifinales de la competición. Se enfrentará a un buen número de los que son sus compañeros en el cuadro culé.

Habrá que esperar para saber si el interés del Bayern de Múnich va más allá. Entre los planes del Barcelona no pasa desprenderse de Koundé, si bien es cierto que una oferta interesante podría hacer replantearse la situación a la entidad catalana. Necesita también hacer caja si quiere acometer algunas inversiones potentes y si aparece una propuesta potente por el futbolista podría valorarlo.