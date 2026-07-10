Ofensiva por Ferran Torres y el Barça le abre la puerta de salida

Varios equipos de la Premier se han interesado en el fichaje del delantero culé, que ahora compite con la Selección española, y el FC Barcelona abre las puertas a su salida, pudiendo ser la solución que necesitan para completar sus fichajes

El mercado de fichajes nunca deja a nadie indiferente. Por mucho que haya jugadores considerados 'intocables' en algún club, esta no es siempre la realidad. Para muestra el FC Barcelona, que se plantea poner a la venta a Ferrán Torres después de recibir varias ofertas de grandes clubes de Europa por el traspaso del jugador español, que ahora está compitiendo con España en el Mundial 2026.

El futbolista valenciano es el delantero del Barça, y se esperaba que esta próxima temporada fuera un intocable del once al no contar con Robert Lewandowski, dando un paso al frente como referencia azulgrana. Sin embargo, el interés de grandes equipos de la Premier ha hecho que el club catalán se replantee su estrategia en este mercado de fichajes y vaya a escuchar ofertas por el jugador de la Selección española. De hecho, puede ser la gran solución para poder completar los fichajes que tienen en mente.

Grandes clubes de la Premier preguntan por Ferrán Torres y el Barça le abre las puertas de salida

Ferrán Torres se encuentra con la Selección española tratando de ser importante para la 'Roja' en el camino hacia la conquista de la Copa del Mundo, aunque de momento no se ha estrenado de cara a puerta. Sin embargo, en el Can Barça el delantero se ha convertido en el gran protagonista en sus operaciones, abriendo las puertas a su venta y con la vista puesta en incorporar a otros futbolistas como Adeyemi y sobre todo Julián Álvarez.

El Barcelona se replantea su mercado de fichajes y escuchará ofertas por Ferrán Torres

Equipos como el Arsenal o el Manchester United ya mostraron su interés en hacerse con los servicios del 'tiburón', además del PSG de Luis Enrique, que a pesar de preguntar por él tiene un equipo muy completo como para necesitar más refuerzos en ataque. Sin embargo, la Premier si pelea por el fichaje de Ferrán Torres, aún sin información oficial sobre qué club ha hecho más esfuerzos en interesarse por él.

El problema para el Barça es que el jugador sí quiere seguir en el equipo, sabiendo que esta temporada podría tomar las riendas en el ataque. Sin embargo, los 40 o 50 millones que el valenciano puede dejar en el club sería una gran solución para los del Camp Nou.

La salida de Ferrán Torres puede ayudar al Barça a completar su mercado de fichajes

El gran interés que ha despertado el delantero culé entre equipos tan destacados llega como una bocanada de aire fresco para el Barça, que ha tenido que pedir un crédito para tratar de completar los fichajes que tienen en mente, con el traspaso de Adeyemi casi cerrado, a la espera de cumplir con las expectativas económicas del Burussia Dortmund, y con Julián Álvarez como objetivo principal, por el que tendrán que poner 150 millones sobre la mesa como mínimo, igualando la oferta de Florentino Pérez que el Atleti ya rechazó.