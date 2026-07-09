Laporta pide un crédito de 210 millones para invertir en los tres fichajes deseados

La entidad azulgrana ultima una operación financiera que le permitirá ganar liquidez inmediata para reforzar la plantilla de Hansi Flick y afrontar varias incorporaciones de primer nivel; los objetivos son Karim Adeyemi, Joao Cancelo y la gran apuesta por Julián Álvarez

El FC Barcelona prepara una importante maniobra financiera con el objetivo de afrontar con la máxima ambición el mercado de fichajes. La entidad azulgrana trabaja en la obtención de 210 millones de euros mediante una fórmula de financiación respaldada por sus ingresos audiovisuales futuros, una operación que le permitirá disponer de liquidez inmediata para reforzar la plantilla y afrontar también parte de las necesidades de su tesorería.

El movimiento llega en un verano marcado por la intención del club de dar un salto de calidad a la plantilla de Hansi Flick tras asegurar la incorporación de Anthony Gordon y con varias operaciones de gran calado todavía sobre la mesa.

Una fórmula para adelantar ingresos

La operación no responde al modelo tradicional de un préstamo bancario. El club azulgrana recurrirá a una emisión de deuda respaldada por los futuros derechos televisivos del club, una herramienta financiera conocida como Senior Media Notes. En la práctica, permitirá adelantar ingresos que la entidad percibirá en los próximos años.

La previsión pasa por recibir 105 millones de euros durante este mes de julio y otros 105 millones en noviembre. Posteriormente, conforme el club vaya cobrando esos derechos audiovisuales, la deuda se irá amortizando de manera progresiva.

Con esta inyección económica, el Barcelona pretende disponer del margen suficiente para operar con mayor agilidad durante el mercado estival y evitar que la falta de liquidez complique el cierre o la inscripción de nuevos futbolistas.

Tres objetivos prioritarios sobre la mesa

La mayor parte del dinero obtenido irá destinada a reforzar el equipo. Tras la llegada ya cerrada de Anthony Gordon por 70 millones de euros, la dirección deportiva mantiene abiertas tres operaciones consideradas estratégicas: Karim Adeyemi, Joao Cancelo y la gran apuesta por Julián Álvarez.

Una de las más avanzadas es la de Karim Adeyemi. El Barça ha realizado una primera oferta de 20 millones de euros fijos más variables, pero el Borussia Dortmund la ha rechazado. El club alemán pide más dinero ya que pagó 33 millones por él hace unos años y pretende al menos igualar esa cantidad pese a que entra en su último año de contrato. El extremo alemán gusta por su velocidad, capacidad para atacar los espacios y polivalencia ofensiva. Diversas informaciones apuntan incluso a que ya existiría un acuerdo con el futbolista, mientras continúan las conversaciones con el Borussia Dortmund para acercar posturas respecto al precio del traspaso.

Joao Cancelo también continúa siendo una prioridad. El lateral portugués sigue muy bien posicionado para regresar al Barcelona, aunque todavía quedan pendientes varios aspectos administrativos antes de que la operación pueda quedar definitivamente cerrada.

Y el gran objetivo del verano sigue siendo Julián Álvarez. El delantero argentino sigue encabezando la lista de prioridades para reforzar el ataque azulgrana. Aunque las negociaciones con el Atlético de Madrid están completamente estancadas ante la postura inflexible del club colchonero, pero en el Camp Nou no descartan ni mucho menos la operación, augurando un desenlace tardío del asunto. Mientras tanto, el Barcelona continúa estudiando distintas fórmulas para intentar hacer viable una incorporación de enorme complejidad económica.

El 'fair play' sigue condicionando la planificación

Pese a esta nueva fuente de financiación, el margen salarial continúa siendo uno de los principales condicionantes de la planificación deportiva azulgrana. El objetivo sigue siendo consolidarse dentro de la regla del 1:1 impuesta por LaLiga, aunque en el club existe preocupación por la evolución del límite salarial de cara a la próxima temporada. Además, el retraso acumulado en las obras del Spotify Camp Nou ha provocado que parte de los ingresos previstos todavía no hayan llegado a las arcas de la entidad, obligando al Barcelona a buscar otras soluciones de liquidez a corto plazo.

Desde el club consideran que esta operación permitirá afrontar el mercado con mayor tranquilidad y ofrecer a Hansi Flick las herramientas necesarias para construir una plantilla capaz de competir tanto en LaLiga como, especialmente, en la Liga de Campeones.

Parte del dinero también irá al funcionamiento del club

Aunque el objetivo principal de esta financiación será el mercado de fichajes, no todo el importe tendrá ese destino. Una pequeña parte de los 210 millones servirá para cubrir gastos ordinarios de funcionamiento, como el pago de nóminas y otras obligaciones económicas habituales de la entidad. Se trata de una medida que permitirá al Barcelona ganar margen financiero en un momento especialmente importante de la planificación deportiva.